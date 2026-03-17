Народні хіти Xiaomi: представлено Poco X8 і X8 Pro Max з ємними батареями до 8500 мАг
Бренд Poco презентував серію смартфонів X8 Pro на міжнародних ринках. Новинки пропонують флагманську продуктивність, яскраві екрани та дуже ємні акумулятори.
Уперше в X-лінійці з'явилася модель із приставкою Pro Max, яка виділяється передовими специфікаціями, пише GadgetMatch.
Poco X8 Pro Max
Старша модель базується на 3-нанометровому процесорі MediaTek Dimensity 9500s. За заявами виробника, цей чіп видає понад 3 мільйони балів у бенчмарку AnTuTu. Швидкодію забезпечують швидкісна оперативна пам'ять LPDDR5X (до 9600 Мбіт/с) і накопичувач UFS 4.1.
Головною особливістю стала рекордна для бренду АКБ ємністю 8500 мАг. Компанія гарантує до двох днів активної експлуатації та збереження 80% ємності після 1600 циклів зарядки (близько шести років роботи). Смартфон підтримує швидку зарядку на 100 Вт і реверсивну віддачу енергії по кабелю потужністю 27 Вт.
Гаджет оснащений великим 6,83-дюймовим AMOLED-екраном з роздільною здатністю 1.5K, ультразвуковим сканером відбитків пальців і піковою яскравістю до 3500 ніт. Корпус отримав металеву рамку, задню панель зі скловолокна і максимальний рівень захисту від води і пилу (IP66, IP68, IP69, IP69K). За зйомку відповідає 50-Мп головний фотосенсор Light Fusion 600 з розширеним динамічним діапазоном, доповнений 8-Мп надшириком і 20-Мп фронталкою. Біля блоку камер розміщене динамічне RGB-підсвічування для повідомлень.
Poco X8 Pro
Pro-версія побудована на 4-нанометровому чипі MediaTek Dimensity 8500-Ultra. Продуктивність процесора зросла на 15,8%, а графіки — на 25% порівняно з попередником. Для стабільного фреймрейту в іграх обидві моделі підтримують систему оптимізації WildBoost і апаратне трасування променів.
Смартфон отримав більш компактний 6,59-дюймовий AMOLED-дисплей (1.5K, 3500 ніт) із захисним склом Gorilla Glass 7i і оптичним сканером відбитків. Усередині встановлено кремнієво-вуглецеву батарею на 6500 мАгод, що підтримує ті самі потужності зарядки (100 Вт пряма і 27 Вт реверсивна). Корпус має вологозахист за стандартом IP68. Основна камера використовує 50-Мп сенсор Sony IMX882 з оптичною стабілізацією.
Обидва апарати працюють під управлінням оболонки Xiaomi HyperOS 3 з інтеграцією ШІ Google Gemini. Телефони підтримують дзвінки без стільникової мережі (Xiaomi Offline Communication), а модель Pro Max додатково оснащена eSIM.
Також Poco представила лімітовану версію X8 Pro Iron Man Edition. Смартфон у чорно-золотому забарвленні отримав дизайн з естетичними особливостями костюма з "Залізної людини" і унікальне оформлення інтерфейсу.
- Ціна Poco X8 Pro стартує від 329 доларів.
- Ціна Poco X8 Pro Max починається від 399 доларів.
Раніше повідомлялося, що ці смартфони Xiaomi скоро отримають оновлення. Xiaomi завершила бета-тестування прошивки HyperOS 3.1 і опублікувала графік розгортання оновлення. Апдейт почнуть розсилати в березні, а в найближчі місяці він стане доступний для десятків смартфонів і планшетів бренду.
