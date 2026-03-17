Народні хіти Xiaomi: представлено Poco X8 і X8 Pro Max з ємними батареями до 8500 мАг

Бренд Poco презентував серію смартфонів X8 Pro на міжнародних ринках. Новинки пропонують флагманську продуктивність, яскраві екрани та дуже ємні акумулятори.

Уперше в X-лінійці з'явилася модель із приставкою Pro Max, яка виділяється передовими специфікаціями, пише GadgetMatch.

Poco X8 Pro Max

Старша модель базується на 3-нанометровому процесорі MediaTek Dimensity 9500s. За заявами виробника, цей чіп видає понад 3 мільйони балів у бенчмарку AnTuTu. Швидкодію забезпечують швидкісна оперативна пам'ять LPDDR5X (до 9600 Мбіт/с) і накопичувач UFS 4.1.

Головною особливістю стала рекордна для бренду АКБ ємністю 8500 мАг. Компанія гарантує до двох днів активної експлуатації та збереження 80% ємності після 1600 циклів зарядки (близько шести років роботи). Смартфон підтримує швидку зарядку на 100 Вт і реверсивну віддачу енергії по кабелю потужністю 27 Вт.

Гаджет оснащений великим 6,83-дюймовим AMOLED-екраном з роздільною здатністю 1.5K, ультразвуковим сканером відбитків пальців і піковою яскравістю до 3500 ніт. Корпус отримав металеву рамку, задню панель зі скловолокна і максимальний рівень захисту від води і пилу (IP66, IP68, IP69, IP69K). За зйомку відповідає 50-Мп головний фотосенсор Light Fusion 600 з розширеним динамічним діапазоном, доповнений 8-Мп надшириком і 20-Мп фронталкою. Біля блоку камер розміщене динамічне RGB-підсвічування для повідомлень.

Poco X8 Pro і X8 Pro Max Фото: POCO

Poco X8 Pro

Pro-версія побудована на 4-нанометровому чипі MediaTek Dimensity 8500-Ultra. Продуктивність процесора зросла на 15,8%, а графіки — на 25% порівняно з попередником. Для стабільного фреймрейту в іграх обидві моделі підтримують систему оптимізації WildBoost і апаратне трасування променів.

Смартфон отримав більш компактний 6,59-дюймовий AMOLED-дисплей (1.5K, 3500 ніт) із захисним склом Gorilla Glass 7i і оптичним сканером відбитків. Усередині встановлено кремнієво-вуглецеву батарею на 6500 мАгод, що підтримує ті самі потужності зарядки (100 Вт пряма і 27 Вт реверсивна). Корпус має вологозахист за стандартом IP68. Основна камера використовує 50-Мп сенсор Sony IMX882 з оптичною стабілізацією.

Обидва апарати працюють під управлінням оболонки Xiaomi HyperOS 3 з інтеграцією ШІ Google Gemini. Телефони підтримують дзвінки без стільникової мережі (Xiaomi Offline Communication), а модель Pro Max додатково оснащена eSIM.

Також Poco представила лімітовану версію X8 Pro Iron Man Edition. Смартфон у чорно-золотому забарвленні отримав дизайн з естетичними особливостями костюма з "Залізної людини" і унікальне оформлення інтерфейсу.

Ціна Poco X8 Pro стартує від 329 доларів.

Ціна Poco X8 Pro Max починається від 399 доларів.

Раніше повідомлялося, що ці смартфони Xiaomi скоро отримають оновлення. Xiaomi завершила бета-тестування прошивки HyperOS 3.1 і опублікувала графік розгортання оновлення. Апдейт почнуть розсилати в березні, а в найближчі місяці він стане доступний для десятків смартфонів і планшетів бренду.

