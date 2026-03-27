Бюджетний смартфон з ємним акумулятором: представлений Redmi 15A (фото)

Бренд Redmi поповнив доступну серію смартфонів моделлю 15A. Апарат пропонує потужну батарею в поєднанні з великим дисплеєм.

Redmi 15A багато в чому повторює раніше представлений Poco C85x, пише GSMArena.

За продуктивність смартфона відповідає процесор Unisoc T8300. Апаратна платформа працює у зв'язці з 4 або 8 ГБ оперативної пам'яті накопичувачем на 64 або 128 ГБ. Обсяг сховища можна розширити за допомогою карти microSD. Лицьову панель займає 6,9-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю HD+ і частотою оновлення 120 Гц, пікова яскравість якого досягає 810 ніт. За автономність відповідає масивний акумулятор ємністю 6300 мАг, що підтримує дротову зарядку потужністю 15 Вт і реверсивну зарядку на 7,5 Вт.

На задній панелі розташований модуль основної камери з роздільною здатністю 32 мегапікселі, доповнений допоміжним датчиком, точні характеристики якого виробник не розкриває. Для відеодзвінків і селфі передбачена фронтальна камера на 8 Мп.

Дизайн та особливості Redmi 15A Фото: Xiaomi

Корпус телефону захищений від пилу і бризок води за стандартом IP52. У наявності бічний сканер відбитків пальців, 3,5-мм роз'єм для навушників і слот для двох SIM-карт. З коробки Redmi 15A працює під управлінням ОС Android 16 з інтерфейсом Xiaomi HyperOS 3.0. Виробник заявляє чотири роки оновлень системи і шість років підтримки патчами безпеки. Модель доступна в синьому (Awesome Blue), фіолетовому (Amaze Purple) і чорному (Ace Black) кольорах.

Вартість базової комплектації з 4 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої пам'яті становить 137 доларів. Версія на 4/128 ГБ оцінена в 153 долари, а варіант з 6 ГБ ОЗП і 128 ГБ накопичувача обійдеться в $174. Відкриті продажі стартують 3 квітня.

Раніше повідомлялося, що представлені Poco X8 і X8 Pro Max з ємними батареями до 8500 мАг. Xiaomi презентувала серію смартфонів Poco X8 Pro на міжнародних ринках. Новинки пропонують флагманську продуктивність, яскраві екрани і дуже ємні акумулятори.

Також Фокус писав про найкращий планшет за невеликі гроші. Вибір бюджетного планшета часто пов'язаний з компромісами. На ринку України високу популярність придбав Xiaomi Redmi Pad 2, що пропонує збалансовані характеристики для базових завдань.