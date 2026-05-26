Представлен недорогой смартфон с батареей на 6000 мАч: может менять свой цвет (фото)

Infinix представила недорогой смартфон Hot 70. Предполагается, что более продвинутые модели Hot 70 Pro и Hot 70 Pro+ появятся позже. Тем не менее, базовая версия Infinix Hot 70 дает хорошее представление о том, чего ожидать от более дорогих вариантов, пишет GSM Arena.

Главной особенностью смартфона Infinix Hot 70 является его дизайн, но если точнее покрытие Thermo Orange, которое меняет оттенок в зависимости от температуры окружающей среды. Телефон с этим особенным оранжевым цветом при повышении и понижении температуры становится либо ярче, либо тусклее. Устройство также доступно в цветах Green Texture, Quiet Violet, Dive Blue, Silver Dancer и Night Pulse.

Смартфон Infinix Hot 70 имеет толщину всего 7,49 мм и весит 195 грамов. Несмотря на такую толщину корпуса внутри находится мощная батарея на 6000 мАч, которую можно заряжать с помощью проводной зарядки мощностью 45 Вт. Производитель заявляет о достаточно большом времени автономной работы телефона, учитывая такую емкость батареи.

Infinix Hot 70 имеет IPS LCD-экран диагональю 6,78 дюйма с разрешением 720 x 1576 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Работу телефона обеспечивает процессор MediaTek Helio G100 Ultimate. Это тот же чипсет, который установлен на прошлогодних смартфонах Infinix Note 50 Pro и 50 Pro+.

Infinix Hot 70 представлен в 5 конфигурациях оперативной и встроенной памяти: 4ГБ/128 ГБ, 6 ГБ/128 ГБ, 8 ГБ/128 ГБ, 6 ГБ/256 ГБ и 8 ГБ/256 ГБ. Смартфон имеет 50-мегапиксельную основную камеру с диафрагмой f/1.9 в паре со вспомогательным объективом, но Infinix не указывает его назначение. На передней панели находится 8-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой f/2.0.

Смартфон работает на Android 16 с фирменной оболочкой XOS 16. Для бюджетных телефонов наличие отдельной аппаратной кнопки не совсем типично, но у Infinix Hot 70 она есть. Она позволяет получить доступ к функциям искусственного интеллекта, а также назначать ярлыки для приложений или функций.

Цена на Infinix Hot 70 начинается от 125 долларов за версию в конфигурации 4 ГБ/128 ГБ. По текущему курсу это примерно 5500 гривен. Стоимость телефона может отличаться в зависимости от сраны или продавца.

