Представлено недорогий смартфон із батареєю на 6000 мАг: може змінювати свій колір (фото)

Infinix представила недорогий смартфон Hot 70. Передбачається, що більш просунуті моделі Hot 70 Pro і Hot 70 Pro+ з'являться пізніше. Проте базова версія Infinix Hot 70 дає гарне уявлення про те, чого очікувати від більш дорогих варіантів, пише GSM Arena.

Головною особливістю смартфона Infinix Hot 70 є його дизайн, але якщо точніше покриття Thermo Orange, яке змінює відтінок залежно від температури навколишнього середовища. Телефон з цим особливим помаранчевим кольором при підвищенні і зниженні температури стає або яскравішим, або тьмянішим. Пристрій також доступний у кольорах Green Texture, Quiet Violet, Dive Blue, Silver Dancer і Night Pulse.

Смартфон Infinix Hot 70 має товщину всього 7,49 мм і важить 195 грамів. Незважаючи на таку товщину корпусу всередині знаходиться потужна батарея на 6000 мАг, яку можна заряджати за допомогою дротової зарядки потужністю 45 Вт. Виробник заявляє про досить великий час автономної роботи телефону, враховуючи таку ємність батареї.

Infinix Hot 70 має IPS LCD-екран діагоналлю 6,78 дюйма з роздільною здатністю 720 x 1576 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Роботу телефону забезпечує процесор MediaTek Helio G100 Ultimate. Це той самий чипсет, який встановлений на торішніх смартфонах Infinix Note 50 Pro і 50 Pro+.

Infinix Hot 70 представлений у 5 конфігураціях оперативної та вбудованої пам'яті: 4 ГБ/128 ГБ, 6 ГБ/128 ГБ, 8 ГБ/128 ГБ, 6 ГБ/256 ГБ і 8 ГБ/256 ГБ. Смартфон має 50-мегапіксельну основну камеру з діафрагмою f/1.9 у парі з допоміжним об'єктивом, але Infinix не вказує його призначення. На передній панелі розташована 8-мегапіксельна фронтальна камера з діафрагмою f/2.0.

Смартфон працює на Android 16 з фірмовою оболонкою XOS 16. Для бюджетних телефонів наявність окремої апаратної кнопки не зовсім типова, але в Infinix Hot 70 вона є. Вона дає змогу отримати доступ до функцій штучного інтелекту, а також призначати ярлики для додатків або функцій.

Ціна на Infinix Hot 70 починається від 125 доларів за версію в конфігурації 4 ГБ/128 ГБ. За поточним курсом це приблизно 5500 гривень. Вартість телефону може відрізнятися залежно від країни або продавця.

