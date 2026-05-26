Ультрабюджетний смартфон Redmi 17 5G з батареєю на 7000 мАг: дата виходу і параметри (фото)

Інсайдери повідомили, що Redmi 17 імовірно буде представлений у червні. З огляду на передбачувану ціну, пристрій матиме дуже хорошу батарею.

У мережі з'явилася передбачувана дата запуску і технічні характеристики Redmi 17 5G — дуже бюджетного смартфона від суббренду Xiaomi, пише Gizmochina.

Офіційна дата запуску Redmi 17 5G не підтверджена, але інсайдери повідомляють, що смартфон буде представлений 18 червня.

За чутками, він буде оснащений LCD-екраном з підтримкою високої частоти оновлення. Можливо, Redmi 17 5G матиме 6,9-дюймовий з частотою оновлення 144 Гц, як і Redmi 15.

Передбачається, що пристрій працюватиме на процесорі Snapdragon 4 Gen 4.

Як і останні смартфони Redmi, Redmi 17, як очікується, поставлятиметься з оболонкою HyperOS на базі Android 16.

Redmi 15A Фото: Xiaomi

Смартфон може мати 50-мегапіксельну основою камеру і 8-мегапіксельну фронтальну камеру.

Також передбачається, що Redmi 17 буде оснащений потужною батареєю ємністю понад 7000 мАг, хоча невідомо чи буде швидка зарядка.

З чуток, Redmi 17 5G може коштувати в районі 150 доларів.

