Батарея 7000 мАг, AMOLED і камера 200 Мп: представлено два потужні смартфони Oppo (фото)

Компанія Oppo випустила смартфони Reno 16 і Reno 16 Pro. Нова серія Reno отримала хороші OLED-екрани, потрійну основну камеру, ємні акумулятори та чіпсети MediaTek Dimensity. Хоча основна камера в обох телефонів однакова, інші характеристики різняться. Обидва смартфони наразі доступні поки що тільки в Китаї. Очікується, що Oppo представить серію Reno 16 на світових ринках у червні або липні цього року, пише Gizmochina.

Oppo Reno 16 і Oppo Reno 16 Pro: технічні характеристики

Смартфон Oppo Reno 16 оснащений 6,32-дюймовим OLED-екраном з роздільною здатністю 2640×1216 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 3600 ніт. Reno 16 працює на чипсеті MediaTek Dimensity 8550 SUPER, а також має батарею ємністю 6700 мАг і швидку зарядку потужністю 80 Вт.

Reno 16 Pro отримав 6,78-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю 2772×1272 пікселів, частотою оновлення 120 Гц. Цей смартфон працює на чипсеті MediaTek Dimensity 9500s і має потужнішу батарею ємністю 7000 мАг зі швидкою дротовою зарядкою потужністю 80 Вт і бездротовою зарядкою потужністю 50 Вт.

Обидва смартфони оснащені однаковою основною камерою. Пристрої мають основну 200-мегапіксельну камеру з діафрагмою f/1.8 та оптичною стабілізацією зображення, 50-мегапіксельний перископічний телеоб'єктив із 3,5-кратним оптичним зумом, також з оптичною стабілізацією та 50-мегапіксельний надширококутний об'єктив. На передній панелі Oppo Reno 16 і Oppo Reno 16 Pro розміщена 50-мегапіксельна фронтальна камера з автофокусом.

Обидва телефони підтримують дві SIM-карти з підтримкою 5G, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C, стереодинаміки, вбудовані в екран сканери відбитків пальців, захист від води і пилу за стандартами IP66, IP68, IP69 і IP69K. Примітно, що Oppo Reno16 Pro підтримує Wi-Fi 7, тоді як Oppo Reno16 тільки Wi-Fi 6.

Oppo Reno 16 і Oppo Reno 16 Pro: ціна

Ціна Oppo Reno 16 починається від 515 доларів за модель у конфігурації 12 ГБ/256 ГБ. Також доступні моделі з 12 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ вбудованої пам'яті за ціною 590 доларів США, 16 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті за 575 доларів і 16 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ вбудованої пам'яті за 635 доларів. Ціна топової моделі з 16 ГБ оперативної пам'яті та 1 ТБ вбудованої пам'яті становить 720 доларів.

Ціна Oppo Reno 16 Pro починається від 660 доларів за версію 12 ГБ/256 ГБ. Моделі з конфігурацією 12 ГБ/512 ГБ і 16 ГБ/512 ГБ коштують 720 доларів і 780 доларів відповідно.

Обидва смартфони наразі доступні поки що тільки в Китаї. Очікується, що Oppo представить серію Reno 16 на світових ринках у червні або липні 2026 року.

