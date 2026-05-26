Смартфон Honor з Dimensity 7100 і батареєю на 6520 мАг: чим він порадує покупців (фото)

Серія Honor 600 розширюється за межі вже анонсованих Honor 600 і 600 Pro. Компанія Honor непомітно випустила Honor 600e як більш доступний варіант.

Міжнародна і китайська версії смартфонів Honor 600 і 600 Pro вже надійшли в продаж. Тепер же на офіційному сайті виробника став доступний телефон Honor 600e. Він має схожий дизайн і багато характеристик екрану більш дорогих моделей, але відрізняється більш скромним апаратним забезпеченням для зниження ціни, пише GSM Arena.

Компанія Honor непомітно розмістила інформацію про Honor 600e на своєму офіційному сайті. Він працює на процесорі Dimensity 7100 у парі з 8 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ вбудованої пам'яті. Інших варіантів конфігурації на сайті немає.

Honor 600e оснащений 6,6-дюймовим OLED-екраном із частотою оновлення 120 Гц Фото: Honor

Honor 600e оснащений 6,6-дюймовим OLED-екраном із частотою оновлення 120 Гц і роздільною здатністю 1200 x 2600. Honor заявляє, що екран може досягати пікової яскравості до 6500 ніт. Цей екран за характеристиками схожий на той, що використовується в моделях Honor 600 і 600 Pro.

Відео дня

На задній панелі телефону розташована подвійна камера: 108-мегапіксельний основний сенсор з діафрагмою f/1.75 і 5-мегапіксельний надширококутний об'єктив з діафрагмою f/2.2. На передній панелі розміщена 16-мегапіксельна фронтальна камера з діафрагмою f/2.45.

На задній панелі телефону розташована подвійна камера: 108-мегапіксельний основний сенсор з діафрагмою f/1.75 і 5-мегапіксельний надширококутний об'єктив з діафрагмою f/2.2. Фото: Honor

Як джерело живлення використовується батарея ємністю 6520 мАг, що підтримує швидку дротову зарядку потужністю 45 Вт.

Пристрій поставляється з попередньо встановленою оболонкою MagicOS 10 на базі Android 16, що відповідає програмному забезпеченню більш дорогих моделей серії Honor 600.

Інші особливості Honor 600e включають захист від пилу і води за стандартом IP66, підтримку NFC, стереодинаміки і додаткову апаратну кнопку, аналогічну тій, що є в стандартній і Pro-версіях.

Honor 600e представлений у трьох кольорах: Velvet Gray, Desert Gold і Vital Green. Єдина представлена версія з 8 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ вбудованої пам'яті коштує 505 євро.

Honor 600e Фото: Honor Honor 600e Фото: Honor Honor 600e Фото: Honor

Ймовірно, після виходу пристрою на світовий ринок з'являться й інші варіанти конфігурації Honor 600e.

Нагадуємо, що порівняно з базовим Honor 600, версія Super Edition отримала вужчий модуль камери, подібний до iPhone Air. Ще одним суттєвим оновленням стала більша ємність батареї — 8600 мАг.

Також Фокус писав про те, що в Китаї дебютувала серія Oppo Reno 16. На даний момент лінійка включає моделі Reno 16 і Reno 16 Pro. Обидва телефони оснащені потрійною задньою камерою з основним 200-мегапіксельним об'єктивом і процесором MediaTek Dimensity.