OnePlus Nord CE 6 Lite проти Poco M8: який бюджетний смартфон кращий у 2026 році

Схожі пристрої пропонують високу продуктивність флагманських смартфонів за менші гроші. Але OnePlus Nord CE 6 Lite і Poco M8 також мають і свої недоліки

Poco M8 і OnePlus Nord CE 6 Lite являють собою смартфони, які підійдуть тим, хто шукає високу продуктивність флагманських пристроїв, але не хоче витрачати на них багато грошей. Один смартфон робить ставку на час автономної роботи, а інший — на преміальну якість екрану. Це порівняння показує, який телефон пропонує собою більш вигідний пристрій для різних користувачів, пише Gizmochina.

OnePlus Nord CE 6 Lite: технічні характеристики

Екран: 6,72 дюйма, IPS LCD, частота оновлення 144 Гц, пікова яскравість 1000 ніт

Процесор: MediaTek Dimensity 7400 Apex

Оперативна пам'ять: до 8 ГБ

Вбудована пам'ять: до 256 ГБ

Основана камера: 50 Мп

Фронтальна камера: 8 Мп

Батарея: 7000 мАг, дротова зарядка потужністю 45 Вт

Poco M8: технічні характеристики

Екран: 6,77 дюйма, AMOLED, частота оновлення 120 Гц, пікова яскравість 3200 ніт

Процесор: Snapdragon 6 Gen 3

Оперативна пам'ять: до 8 ГБ

Вбудована пам'ять: до 512 ГБ

Основана камера: 50 Мп

Фронтальна камера: 20 Мп

Батарея: 5520 мАг, дротова зарядка потужністю 45 Вт

Poco M8 і OnePlus Nord CE 6 Lite являють собою смартфони, які підійдуть тим, хто шукає високу продуктивність флагманських пристроїв, але не хоче витрачати на них багато грошей Фото: Gizmochina

OnePlus Nord CE 6 Lite проти Poco M8: порівняння екрана

Смартфон OnePlus Nord CE 6 Lite орієнтований більше на щоденне тривале використання завдяки лаконічному та міцному дизайну, а також захисту IP64. Водночас Poco M8 має захист IP66, стійкість до падінь та більш витончений корпусом, а AMOLED-екран надає йому відчуття пристрою преміум-сегмента.

У OnePlus Nord CE 6 Lite прокрутка та ігри відчуваються плавно, а яскравість екрана достатня для гарної видимості на вулиці. Перевага Poco M8 полягає в тому, що він оснащений більш сучасним екраном з підтримкою HDR і надзвичайно високою піковою яскравістю. Кольори на екрані виглядають більш насиченими.

Poco M8 Фото: gsmarena.com

OnePlus Nord CE 6 Lite проти Poco M8: порівняння батареї та часу автономної роботи

OnePlus Nord CE 6 Lite завдяки процесору MediaTek Dimensity 7400 і внутрішньої пам'яті UFS 3.1 має явну перевагу в швидкості завантаження додатків. Телефон явно працює швидше при інтенсивному використанні.

Хоча загальна продуктивність Poco M8 залишається стабільною для повсякденних завдань і нескладних ігор, вона більше орієнтована на ефективність, ніж на максимальну швидкість. Poco M8 використовує процесор Snapdragon 6 Gen 3 з внутрішньою пам'яттю UFS 2.2.

За часом автономної роботи OnePlus Nord CE 6 Lite явно виграє. Телефон може працювати на одному заряді при активному використанні понад добу. У Poco M8 батарея має меншу ємність, а тому час автономної роботи скорочується. Але телефон OnePlus заряджається довше.

OnePlus Nord CE 6 Lite Фото: OnePlus

OnePlus Nord CE 6 Lite проти Poco M8: порівняння камери

Обидва смартфони мають 50-мегапіксельну основну камеру з фазовим автофокусуванням, і в умовах денного світла якість зображення залишається досить конкурентоспроможною. Але для зйомки відео краще підходить OnePlus Nord CE 6 Lite, адже його камера забезпечує збалансовані кольори та різкість, плюс є можливість запису у форматі 4К. За допомогою Poco M8 можна отримати яскраві зображення з більш насиченим контрастом, що багатьом користувачам може стати в нагоді при завантаженні в соціальні мережі.

Водночас Poco M8 виграє завдяки 20-мегапіксельній фронтальній камері, яка забезпечує чіткіші деталі та світліші відтінки шкіри, порівняно з 8-мегапіксельною камерою OnePlus Nord CE 6 Lite. Для відеодзвінків краще підходить фронтальна камера Poco M8, хоча у OnePlus фронтальна камера непогано справляється зі своїми завданнями.

OnePlus Nord CE 6 Lite проти Poco M8: порівняння ціни

Ціна на OnePlus Nord CE 6 Lite починається від 275 доларів (від приблизно 12 200 гривень за поточним курсом). Ціна на Poco M8 починається від 200 доларів (від приблизно 8 800 гривень). Ціни можуть відрізнятися залежно від країни та продавця.

OnePlus Nord CE 6 Lite проти Poco M8: який смартфон кращий

Незважаючи на те, що обидва пристрої мають низку спільних характеристик, ціна помітно відрізняється.

Смартфон Poco M8 пропонує найкраще співвідношення ціни та якості загалом, в той час як OnePlus Nord CE 6 Lite виправдовує свою ціну головним чином за рахунок тривалості автономної роботи і більш високої продуктивності пам'яті.

