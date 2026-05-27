Google Play предупредит о пропавших из магазина приложениях: что известно о функции

В будущих обновлениях Google Play может появиться уведомление о том, что загруженное приложение удалено и его нельзя ни скачать, ни обновить.

Google вскоре может начать присылать уведомления пользователям телефонов Android о том, что установленное на смартфоне приложение было удалено из ассортимента Google Play. Сейчас магазин оповещает пользователей только о серьезных угрозах безопасности, котоыре могут представлять собой приложение, но не уведомляет о том, что оно удалено разработчиком. Строки, обнаруженные в Google Play версии 51.4.19 показывают незавершенный код, предназначенный для предупреждения пользователей о том, что удаленные приложения больше не будут получать обновления, пишет Android Authority.

Если вы достаточно долго пользуетесь телефоном Android, вы, вероятно, сталкивались с ситуацией, когда приложения, которое вы установили на свой телефон ранее, больше нет в Google Play.

Никаких предупреждений или уведомлений об этом не приходит, и вы даже не заметите, что это приложение было удалено из списка магазина, если узнаете об этом в новостях или не попытаетесь установить приложение на новое устройство.

Ситуация может вскоре измениться, поскольку Google может начать уведомлять пользователей об удалении установленных приложений из Google Play.

Сейчас Google Play уведомляет пользователей, когда приложение является потенциально опасным или заблокировано за серьезные нарушения безопасности. Но Google Play не уведомляет пользователей об удалении или исключении приложения из списка по обычным причинам, таким как незначительные нарушения политики или самостоятельное удаление разработчиком.

В Google Play версии 51.4.19 появились строки кода, которые указывают на возможность скорого изменения ситуации: магазин будет уведомлять пользователей об удалении приложений.

Строки меняются в зависимости от количества удаленных приложений. Основная цель уведомления пользователей, по-видимому, заключается в информировании их о том, что в будущем обновлений для приложения в Google Play не будет.

