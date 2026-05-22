Google начинает вставлять рекламу прямо в ответы на поисковый запрос

Впервые Google размещает рекламу непосредственно в ответе, сгенерированном ИИ, а не рядом с ним.

Google начал размещать сгенерированную Gemini рекламу непосредственно в ответах, полученных в результате поиска в режиме ИИ. Теперь реклама отображается в расширенных рекомендациях и подборках, и этот формат в настоящее время тестируется в США, пишет durovscode.com.

На конференции Google Marketing Live 2026 компания представила новые форматы рекламы для поиска в режиме ИИ, работающего на базе Gemini. Впервые Google размещает рекламу непосредственно в ответе, сгенерированном ИИ, а не рядом с ним. Все рекламные объявления четко помечены как "Спонсировано"." Этот формат в настоящее время тестируется в США.

Відео дня

Для поиска в режиме ИИ были представлены четыре новых формата рекламы, два из которых выделяются как наиболее значимые.

Формат рекламы Conversational Discovery разработана таким образом, чтобы адаптироваться к конкретному запросу пользователя, при этом Gemini генерирует рекламу, адаптированную к контексту вопроса, а не сопоставляющую его с фиксированными ключевыми словами.

В одном из примеров, предоставленных Google, пользователь спрашивает, как сделать так, чтобы в его доме пахло "как в шикарных спа-салонах или в дождливом лесу", и в ответе появляется реклама соответствующего продукта.

Второй формат, Highlighted Answers, вставляет рекламные объявления непосредственно в списки рекомендаций, сгенерированные ИИ. Например, при запросе запрос о приложениях для изучения языков можно получить тщательно подобранный список, в котором Duolingo появляется рядом с другими вариантами, четко обозначенными как реклама.

Отличительной чертой обоих форматов является независимое пояснение от ИИ, которое располагается рядом со спонсируемым контентом. Gemini предоставляет свой собственный комментарий рядом с объявлением рекламодателя, оценивая продукт или услугу и объясняя, почему этот вариант соответствует запросу пользователя.

Google позиционирует эту функцию как прямой ответ на очевидную обеспокоенность по поводу конфликта интересов, а именно, можно ли доверять рекомендациям ИИ, если они оплачиваются.

В ближайшие месяцы реклама также распространится на раздел "Покупки". Пользователи смогут подробно описать, что они ищут, а Gemini будет предлагать варианты и объяснять, как спонсируемые предложения соответствуют указанным параметрам.

Режим ИИ полностью меняет традиционную модель поиска в Google, в которой компания зарабатывает большую часть денег на рекламе, размещаемой рядом со ссылками. Сейчас Google пытается перевести эту монетизацию в новый формат, не теряя при этом дохода.

Как уже писал Фокус, представлен ИИ-редактор Google Pics и помощник для Googlе Docs. Новый ИИ-помощник позволяет создавать заметки с помощью голоса. Также появятся новые функции для редактирования фотографий.

Напоминаем, что стали известны характеристики новых умных часов Honor Watch 6 Plus. Компания Honor готовится к выпуску новых умных часов, который состоится 25 мая. Уже известно, какие функции они имеют. Одна из особенностей – батарея на 1000 мАч.