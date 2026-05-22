Google починає вставляти рекламу прямо у відповіді на пошуковий запит

Уперше Google розміщує рекламу безпосередньо у відповіді, згенерованій ШІ, а не поруч із нею.

Google почав розміщувати згенеровану Gemini рекламу безпосередньо у відповідях, отриманих у результаті пошуку в режимі ШІ. Тепер реклама відображається в розширених рекомендаціях і добірках, і цей формат наразі тестується в США, пише durovscode.com.

На конференції Google Marketing Live 2026 компанія представила нові формати реклами для пошуку в режимі ШІ, що працює на базі Gemini. Уперше Google розміщує рекламу безпосередньо у відповіді, згенерованій ШІ, а не поруч із нею. Усі рекламні оголошення чітко позначені як "Спонсоровано"."" Цей формат наразі тестується в США.

Для пошуку в режимі ШІ було представлено чотири нові формати реклами, два з яких виділяються як найбільш значущі.

Формат реклами Conversational Discovery розроблено таким чином, щоб адаптуватися до конкретного запиту користувача, водночас Gemini генерує рекламу, адаптовану до контексту запитання, а не таку, що зіставляє його з фіксованими ключовими словами.

В одному з прикладів, наданих Google, користувач запитує, як зробити так, щоб у його домі пахло "як у шикарних спа-салонах або в дощовому лісі", і у відповіді з'являється реклама відповідного продукту.

Другий формат, Highlighted Answers, вставляє рекламні оголошення безпосередньо в списки рекомендацій, згенеровані ШІ. Наприклад, під час запиту запит про додатки для вивчення мов можна отримати ретельно підібраний список, у якому Duolingo з'являється поряд з іншими варіантами, чітко позначеними як реклама.

Відмінною рисою обох форматів є незалежне пояснення від ШІ, яке розташовується поруч зі спонсорованим контентом. Gemini надає свій власний коментар поруч з оголошенням рекламодавця, оцінюючи продукт або послугу і пояснюючи, чому цей варіант відповідає запиту користувача.

Google позиціонує цю функцію як пряму відповідь на очевидне занепокоєння з приводу конфлікту інтересів, а саме, чи можна довіряти рекомендаціям АІ, якщо вони оплачуються.

Найближчими місяцями реклама також пошириться на розділ "Покупки". Користувачі зможуть детально описати, що вони шукають, а Gemini пропонуватиме варіанти і пояснюватиме, як спонсоровані пропозиції відповідають зазначеним параметрам.

Режим ШІ повністю змінює традиційну модель пошуку в Google, в якій компанія заробляє більшу частину грошей на рекламі, що розміщується поруч із посиланнями. Зараз Google намагається перевести цю монетизацію в новий формат, не втрачаючи при цьому доходу.

