Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Діджитал

35 днів на одному заряді: відомі характеристики розумного годинника Honor Watch 6 Plus (фото)

Характеристики розумного годинника Honor Watch 6 Plus
Годинник Honor Watch 6 Plus | Фото: Honor

Компанія Honor готується до випуску нового розумного годинника, який відбудеться 25 травня. Уже відомо, які функції вони мають. Одна з особливостей — батарея на 1000 мАг.

Розумний годинник Honor Watch 6 Plus офіційно буде представлено 25 травня. Цей наручний пристрій орієнтований на користувачів, які хочуть витрачати менше часу на зарядку годинника і більше часу на відстеження високоточних показників фізичної активності. Напередодні запуску стали відомі характеристик і функції нового розумного годинника від Honor, пише Gizmochina.

Honor Watch 6 Plus: характеристики

Однією з найважливіших особливостей розумного годинника є батарея ємністю 1000 мАг. Це відносно велика ємність для наручних пристроїв.

У компанії Honor заявили, що розумний годинник може працювати близько 17 днів на одному заряді при звичайному використанні. Також є режим енергозбереження, який дозволяє збільшити час роботи до 35 днів. Водночас безперервне використання GPS розрядить батарею приблизно за 42 години.

Відео дня

Попри такий великий акумулятор, розумний годинник Honor Watch 6 Plus має товщину 10,8 мм, а важить він 41 грам.

Годинники будуть доступні в чотирьох кольорах: синьому, сірому, коричневому і чорному. Ремінці зроблені з тканини та шкіри.

Пристрій має 1,46-дюймовий AMOLED-екран із піковою яскравістю 3000 ніт. Це допомагає боротися з відблисками на вулиці. Також розумний годинник підтримує функцію вологого торкання. Це означає, що ним можна продовжувати користуватися, навіть якщо екран намокне від дощу або поту.

Характеристики розумного годинника Honor Watch 6 Plus
У компанії Honor заявили, що розумний годинник може працювати близько 17 днів на одному заряді при звичайному використанні. Також є режим енергозбереження, який дає змогу збільшити час роботи до 35 днів
Фото: Honor

Honor Watch 6 Plus: функції

Програмне забезпечення розумного годинника значною мірою орієнтоване на відстеження фізичної активності. Має понад 120 стандартних режимів тренувань.

Також пристрій має спеціалізовані режими:

  • режим бадмінтону, який відстежує швидкість удару, кількість розіграшів і співвідношення ударів справа/зліва;
  • режим футболу для реєстрації швидкості та дистанції швидкого бігу;
  • режим бігу, який пропонує аналіз постави та рекомендації щодо темпу.

Відстеження місця розташування здійснюється за допомогою двочастотного GNSS-чіпа, який підтримує офлайн-карти та імпорт маршрутів.

Що стосується показників здоров'я, то розумний годинник відстежує частоту серцевих скорочень, сон і вмикає сповіщення про порушення серцевого ритму і виявлення апное уві сні.

Серед функцій Honor Watch 6 Plus варто відзначити наявність NFC, управління жестами і відтворення музики. Вбудований голосовий помічник YOYO інтегрований зі штучним інтелектом DeepSeek. Пристрій підтримує підключення двох телефонів для користувачів смартфонів Honor.

Характеристики розумного годинника Honor Watch 6 Plus
Програмне забезпечення розумних годинників значною мірою орієнтоване на відстеження фізичної активності
Фото: Honor

Honor Watch 6 Plus: ціна

Поки що компанія Honor не назвала вартість розумного годинника. Відомо, що ціна Honor Watch 6 Plus буде оголошена під час офіційної презентації 25 травня.

Нагадуємо, що Xiaomi показала фітнес-браслет Smart Band 10 Pro: до 21 дня роботи і яскравість 2000 ніт.

Також Фокус писав про те, які смартфони Samsung отримають велике оновлення Оne UI 8.5.