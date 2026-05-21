Xiaomi показала фітнес-браслет Smart Band 10 Pro: до 21 дня роботи і яскравість 2000 ніт

Xiaomi анонсувала нове покоління розумних фітнес-браслетів Smart Band 10 Pro. Гаджет отримав вражаючий дисплей із рекордною яскравістю, збільшену автономність і преміальну керамічну версію.

Презентація носимого пристрою відбулася в Китаї разом із флагманським смартфоном Xiaomi 17 Max, пише Gadgets360.

Дисплей і варіанти дизайну

Xiaomi Smart Band 10 Pro оснащений великим 1,74-дюймовим AMOLED-екраном з роздільною здатністю 336x480 пікселів. Головним технічним апгрейдом стала пікова яскравість панелі, яка тепер досягає 2000 ніт, забезпечуючи читабельність навіть під прямими сонячними променями. Матриця захищена 2.5D-загартованим склом, а для персоналізації інтерфейсу користувачам доступно понад 200 різних циферблатів.

Базова версія браслета (вагою 21,6 г) отримала міцну рамку з алюмінієвого сплаву. Для поціновувачів стилю випущена ексклюзивна Ceramic-версія (28,7 г) з ремінцем з фторкаучуку. Колірна палітра включає класичні чорний і сріблястий кольори, а також рожевий, кораловий, молочно-білий і керамічний білий відтінки.

Варіанти оформлення Xiaomi Smart Band 10 Pro Фото: Xiaomi

Трекінг здоров'я, спорт і автономність

За моніторинг показників організму відповідає новий двопроменевий датчик PPD, який вимірює частоту серцевих скорочень з точністю до 98,2%. Браслет відстежує рівень кисню в крові (SpO2), аналізує варіабельність серцевого ритму (HRV), рівень стресу і якість сну. Пристрій підтримує понад 150 спортивних режимів, включно зі спеціальним ігровим пресетом з відстеженням фізичного статусу для більш ніж 400 відеоігор.

Усередині гаджета встановлено полімерний акумулятор ємністю 350 мАг, що забезпечує до 21 дня автономної роботи від одного заряду. Повне відновлення енергії займає 90 хвилин. Браслет працює на базі фірмової системи HyperOS 3, підтримує Bluetooth 5.4, модуль NFC і незалежну супутникову навігацію (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS). Корпус захищений від води за стандартом 5ATM, що дає змогу плавати в басейні. також реалізували глибоку сумісність з екосистемою Apple: користувачі iOS можуть керувати деякими функціями трекера через стандартний застосунок Shortcuts.

Офіційні ціни на китайському ринку:

Базова версія — 399 юанів (близько $58).

Версія зі шкіряним ремінцем — 449 юанів (близько $66).

Керамічна версія (Ceramic) — 479 юанів (близько $70).

