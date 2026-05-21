Представлено Xiaomi 17 Max: батарея на 8000 мАг, камера 200 Мп і Snapdragon 8 Elite Gen 5

Xiaomi випустила в Китаї новий флагманський смартфон 17 Max із передовими камерами Leica і гігантською батареєю ємністю 8000 мАг.

Апарат отримав топовий процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 і великі габарити, пише Huawei Central.

Дисплей і корпус

Смартфон оснащений великим 6,9-дюймовим плоским OLED-екраном з роздільною здатністю 2K. Інженери застосували технологію SuperPixel і особливий матеріал M10 (Sunlight Display), що дало змогу зробити панель більш енергоефективною. Пікова яскравість дисплея досягає 3500 ніт. Підтримується частота оновлення 120 Гц і безпечне для очей ШІМ-затемнення на 2160 Гц.

Матрицю захищає скло Dragon Crystal Glass третього покоління, яке в 20 разів стійкіше до падінь порівняно з попередніми рішеннями. Гаджет виконаний у фірмовому дизайні зі злегка заокругленою рамкою і масивним блоком камер. Вага апарата становить 225 грамів при товщині 8,2 мм. Колірна палітра включає три варіанти: White (білий), Sky Blue (блакитний) і Pixel Black (чорний).

Xiaomi 17 Max Фото: Xiaomi

Продуктивність і автономність

Основою Xiaomi 17 Max став флагманський процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Стабільну роботу чипа під високими навантаженнями забезпечує 3D-система охолодження з кільцевим тепловим насосом. За заявами виробника, смартфон здатний утримувати максимальну частоту кадрів у важких іграх на кшталт Genshin Impact протягом майже 6 годин. Гаджет отримав гучні стереодинаміки і систему поліпшеного зв'язку Xiaomi Star Communication.

Головною технічною гордістю стала батарея ємністю 8000 мАг. Девайс підтримує надшвидку дротову зарядку на 100 Вт, бездротову на 50 Вт і реверсивне віддавання енергії по дроту потужністю 22,5 Вт.

Камери Leica і ціни

Xiaomi 17 Max отримав потрійну тильну камеру, розроблену спільно з Leica. Основний об'єктив оснащений 200-Мп матрицею (оптичний формат 1/1,4 дюйма) зі спеціальним покриттям, що просвітлює. Його доповнюють 50-Мп ультраширококутний модуль з електронною стабілізацією і 50-Мп перископічний телевік. Останній забезпечує 3-кратне оптичне наближення, 6-кратний зум без втрати якості та вміє робити макрознімки з відстані 15 см. Роздільна здатність фронтальної камери становить 32 Мп.

Офіційні продажі смартфона в Китаї стартують 25 травня. Вартість новинки в доларовому еквіваленті виглядає наступним чином:

12/256 ГБ — 4299 юанів (близько $632).

16/256 ГБ — 4599 юанів (близько $676).

12/512 ГБ — 4899 юанів (близько $720).

16/512 ГБ — 5299 юанів (близько $779).

