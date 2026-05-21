Представлен Xiaomi 17 Max: батарея на 8000 мАч, камера 200 Мп и Snapdragon 8 Elite Gen 5

Xiaomi выпустила в Китае новый флагманский смартфон 17 Max с передовыми камерами Leica и гигантской батареей емкостью 8000 мАч.

Аппарат получил топовый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и крупные габариты, пишет Huawei Central.

Дисплей и корпус

Смартфон оснащен большим 6,9-дюймовым плоским OLED-экраном с разрешением 2K. Инженеры применили технологию SuperPixel и особый материал M10 (Sunlight Display), что позволило сделать панель более энергоэффективной. Пиковая яркость дисплея достигает 3500 нит. Поддерживается частота обновления 120 Гц и безопасное для глаз ШИМ-затемнение на 2160 Гц.

Матрицу защищает стекло Dragon Crystal Glass третьего поколения, которое в 20 раз устойчивее к падениям по сравнению с предыдущими решениями. Гаджет выполнен в фирменном дизайне со слегка скругленной рамкой и массивным блоком камер. Вес аппарата составляет 225 граммов при толщине 8,2 мм. Цветовая палитра включает три варианта: White (белый), Sky Blue (голубой) и Pixel Black (черный).

Xiaomi 17 Max Фото: Xiaomi

Производительность и автономность

Основой Xiaomi 17 Max стал флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Стабильную работу чипа под высокими нагрузками обеспечивает 3D-система охлаждения с кольцевым тепловым насосом. По заявлениям производителя, смартфон способен удерживать максимальную частоту кадров в тяжелых играх вроде Genshin Impact на протяжении почти 6 часов. Гаджет получил громкие стереодинамики и систему улучшенной связи Xiaomi Star Communication.

Главной технической гордостью стала батарея емкостью 8000 мАч. Девайс поддерживает сверхбыструю проводную зарядку на 100 Вт, беспроводную на 50 Вт и реверсивную отдачу энергии по проводу мощностью 22,5 Вт.

Камеры Leica и цены

Xiaomi 17 Max получил тройную тыльную камеру, разработанную совместно с Leica. Основной объектив оснащен 200-Мп матрицей (оптический формат 1/1,4 дюйма) со специальным просветляющим покрытием. Его дополняют 50-Мп ультраширокоугольный модуль с электронной стабилизацией и 50-Мп перископический телевик. Последний обеспечивает 3-кратное оптическое приближение, 6-кратный зум без потери качества и умеет делать макроснимки с расстояния 15 см. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп.

Официальные продажи смартфона в Китае стартуют 25 мая. Стоимость новинки в долларовом эквиваленте выглядит следующим образом:

12/256 ГБ — 4299 юаней (около $632).

16/256 ГБ — 4599 юаней (около $676).

12/512 ГБ — 4899 юаней (около $720).

16/512 ГБ — 5299 юаней (около $779).

