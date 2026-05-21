OnePlus Nord 6 с батареей на 9000 мАч: хороший телефон для покупателей с ограниченным бюджетом

OnePlus Nord 6 представляет собой смартфон в среднем ценовом сегменте. За свои деньги он предлагает прочную конструкцию большую батарею и быстрый процессор. Он представлен в разных конфигурация и цена в Украине начинается от 23 800 гривен. Эксперты считают, что смартфон оправдывает свою цену, ведь по некоторым параметрам он напоминает флагманские устройства. Тем не менее у него также есть свои недостатки, пишет India Today.

OnePlus Nord 6: технические характеристики

Экран: 6.78-дюймовый AMOLED с частотой обновления кадров 165 Гц, яркость 3600 нит

Процессор: Snapdragon 8s Gen 4

Основная камера: 50 Мп + 8 Мп

Фронтальная камера: 32 Мп

Батарея: 9000 мАч, проводная зарядка на 80 Вт

Оперативная память: 8 ГБ и 12 ГБ

Встроенная память: 256 ГБ и 512 ГБ

Операционная система: Android 16 с оболочкой OxygenOS 16

OnePlus Nord 6: дизайн и сборка

Это большой смартфон. При весе 217 г вы точно почувствуете его в кармане и в руке, но это понятно, учитывая огромную батарею емкостью 9000 мАч. Тем не менее толщина устройства составляет 8,5 мм, что делает его относительно тонким.

С точки зрения дизайна, OnePlus Nord 6 гораздо ближе к флагманской линейке OnePlus и напоминает дизайн некоторых более премиальных телефонов OnePlus, таких как OnePlus 15 и 13s.

OnePlus заявляет о высокой прочности смартфона, а также о от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69. Телефон достаточно прочный, чтобы выдерживать ежедневное использование без необходимости постоянного использования чехла.

Смартфон OnePlus Nord 6 обладает мощным аккумулятором, отличным процессором, быстро заряжается, долго работает на одной зарядке и у него приемлемая цена Фото: OnePlus

OnePlus Nord 6: экран

Экран данного смартфона считается одним из лучших в своем ценовом сегменте. Устройство имеет 6,78-дюймовый AMOLED-экрна с разрешением 1,5K и частотой обновления 165 Гц и пиковой яркостью 3600 нит.

Цвета выглядят яркими, не перенасыщенными, углы обзора превосходные, независимо от того, держите ли вы телефон горизонтально или наклоняете его под углом, а общая четкость впечатляет.

OnePlus Nord 6: производительность

Процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 в паре с оперативной памятью LPDDR5X и внутренней памятью UFS 4.1 делает OnePlus Nord 6 одним из самых мощных телефонов среднего класса.

В повседневном использовании он работает быстро и плавно. Приложения открываются мгновенно, многозадачность не вызывает затруднений.

Телефон нагревается во время длительных игровых сессий или продолжительного использования камеры, но его никогда не бывает неудобно держать в руках. Что еще важнее, он быстро остывает после этого.

Стереодинамики очень громкие, но при этом не искажают звук и не скрипят, что делает OnePlus Nord 6 действительно хорошим телефоном для игр и просмотра фильмов и другого видеоконтента.

Дисплей OnePlus Nord 6 Фото: gsmarena.com

OnePlus Nord 6: батарея долго держит заряд

Одним из главных преимуществ смартфона является его мощная батарея. При обычном использовании, включающем социальные сети, YouTube, звонки, игры и фотосъемку, OnePlus Nord 6 может работать на одном заряде почти 2 дня.

При этом с помощью мощной зарядки на 80 Вт OnePlus Nord 6 полностью заряжается примерно за 2,5 часа.

OnePlus Nord 6: камера

Если по многим параметрам смартфон иногда напоминает флагманские модели, то его слабой стороной является система камер. Основная камера состоит из 50-мегапиксельного сенсора Sony LYTIA-600 с двухосевой оптической стабилизацией изображения и 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камеры.

При хорошем освещении основная камера делает детализированные и приятные фотографии, но цвета иногда могут быть слишком теплыми. Обработка изображений порой слишком агрессивно усиливает теплые тона, что может не всем понравиться.

Селфи, сделанные 32-мегапиксельной фронтальной камерой, в целом получаются хорошими.

OnePlus Nord 6: стоит ли покупать?

Смартфон OnePlus Nord 6 — это отличный выбор для тех, кто ищет универсальный смартфон в среднем ценовом сегменте. Его мощный аккумулятор, отличный экран и производительность процессора делают устройство настоящим хитом.

Телефон немного уступает конкурентам своими камерами. Отсутствие телеобъектива и периодическая недостаточная насыщенность и зернистость фотографий означают, что вы можете найти более лучшие варианты камер у других смартфонов.

