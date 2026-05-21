Представлен смартфон iQOO 15T: батарея на 8000 мАч и камера на 200 Мп, какая цена (фото)

Новый смартфон оснащен процессором MediaTek Dimensity 9500 Monster Edition и это первое устройство серии T от бренда iQOO.

В Китае состоялась официальная презентация нового игрового смартфона iQOO 15T, который является первым устройством серии T от этого бренда. Теперь известны его характеристики и цена, пишет GAM Arena.

Смартфон iQOO 15T: характеристики

В отличие от моделей iQOO 15 и Ultra, смартфон iQOO 15T вместо процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 получил MediaTek Dimensity 9500 Monster Edition. Он отличается от стандартной версии Dimensity 9500 улучшенной стабильностью частоты кадров благодаря игровому чипу iQOO Q3.

Смартфон может иметь до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти.

Фото: iQOO

iQOO 15T имеет 6,82-дюймовый 8T LTPO AMOLED-экран дисплей с разрешением 2K (3168 × 1440 пикселей) с частотой обновления 144 Гц. Пиковая яркость экрана достигает 4500 нит.

Телефон защищен от проникновения влаги и пыли по стандартам IP68 и IP69. Программное обеспечение —Android 16 с оболочкой OriginOS 6.

На передней панели размещена фронтальная камера на 16 Мп и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Смартфон iQOO 15T в основном ориентирован на игры и все же он оснащен мощной основной камерой. Стоит отметить, что это первый телефон iQOO, имеющий основную камеру на 200 Мп. В ней используется 1/1,56-дюймовый сенсор с диафрагмой f/1,88 и оптической стабилизацией изображения. Также на задней панели размещена вторая камера, представляющая собой 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив.

Фото: iQOO

Одной из главных особенностей новинки является мощная батарея емкостью 8000 мАч и сверхбыстрая проводная зарядка мощностью 100 Вт. У iQOO 15T нет беспроводной зарядки.

iQOO 15T доступен в трех цветах: черном, белом и градиентном.

Фото: iQOO

Смартфон iQOO 15T: цена

Базовая версия iQOO 15T с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти стоит от 558 долларов. Топовая версия iQOO 15T с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти стоит 836 долларов. На момент написания материала это примерно 24 600 гривен и 36 900 гривен соответственно. Цены могут отличаться в разных странах и у разных продавцов.

