Представлено смартфон iQOO 15T: батарея на 8000 мАг і камера на 200 Мп, яка ціна (фото)

Новий смартфон оснащений процесором MediaTek Dimensity 9500 Monster Edition і це перший пристрій серії T від бренду iQOO.

У Китаї відбулася офіційна презентація нового ігрового смартфона iQOO 15T, який є першим пристроєм серії T від цього бренду. Тепер відомі його характеристики та ціна, пише GAM Arena.

Смартфон iQOO 15T: характеристики

На відміну від моделей iQOO 15 і Ultra, смартфон iQOO 15T замість процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5 отримав MediaTek Dimensity 9500 Monster Edition. Він відрізняється від стандартної версії Dimensity 9500 поліпшеною стабільністю частоти кадрів завдяки ігровому чипу iQOO Q3.

Смартфон може мати до 16 ГБ оперативної пам'яті та до 1 ТБ вбудованої пам'яті.

Відбулася офіційна презентація нового ігрового смартфона iQOO 15T, який є першим пристроєм серії T від цього бренду. Фото: iQOO

iQOO 15T має 6,82-дюймовий 8T LTPO AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2K (3168 × 1440 пікселів) з частотою оновлення 144 Гц. Пікова яскравість екрана сягає 4500 ніт.

Відео дня

Телефон захищений від проникнення вологи та пилу за стандартами IP68 та IP69. Програмне забезпечення -Android 16 з оболонкою OriginOS 6.

На передній панелі розміщена фронтальна камера на 16 Мп і ультразвуковий сканер відбитків пальців.

Смартфон iQOO 15T здебільшого орієнтований на ігри та все ж він оснащений потужною основною камерою. Варто зазначити, що це перший телефон iQOO, який має основну камеру на 200 Мп. У ній використовується 1/1,56-дюймовий сенсор з діафрагмою f/1,88 і оптичною стабілізацією зображення. Також на задній панелі розміщена друга камера, що являє собою 50-мегапіксельний надширококутний об'єктив.

Смартфон iQOO 15T здебільшого орієнтований на ігри та все ж він оснащений потужною основною камерою Фото: iQOO

Однією з головних особливостей новинки є потужна батарея ємністю 8000 мАг і надшвидка дротова зарядка потужністю 100 Вт. У iQOO 15T немає бездротової зарядки.

iQOO 15T доступний у трьох кольорах: чорному, білому і градієнтному.

iQOO 15T доступний у трьох кольорах Фото: iQOO

Смартфон iQOO 15T: ціна

Базова версія iQOO 15T з 12 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ вбудованої пам'яті коштує від 558 доларів. Топова версія iQOO 15T з 16 ГБ оперативної пам'яті та 1 ТБ вбудованої пам'яті коштує 836 доларів. На момент написання матеріалу це приблизно 24 600 гривень і 36 900 гривень відповідно. Ціни можуть відрізнятися в різних країнах і в різних продавців.

Фокус також писав про те, яка модель телефону флагманського рівня з доступною ціною стала хітом в Україні. Компактний смартфон з топовою продуктивністю стає знайти все складніше. Poco F8 Pro став бестселером у цій категорії.

Нагадуємо, що експерт порівняв смартфони OPPO Find X9 Ultra і Honor Magic8 Pro, зокрема їхні камери, батарею та загальну продуктивність, і назвав лідера.