OnePlus Nord 6 з батареєю на 9000 мАг: хороший телефон для покупців з обмеженим бюджетом

Смартфон OnePlus Nord 6 володіє потужним акумулятором, чудовим процесором, швидко заряджається, довго працює на одній зарядці і у нього прийнятна ціна.

OnePlus Nord 6 являє собою смартфон у середньому ціновому сегменті. За свої гроші він пропонує міцну конструкцію, велику батарею і швидкий процесор. Він представлений у різних конфігураціях і ціна в Україні починається від 23 800 гривень. Експерти вважають, що смартфон виправдовує свою ціну, адже за деякими параметрами він нагадує флагманські пристрої. Проте у нього також є свої недоліки, пише India Today.

OnePlus Nord 6: технічні характеристики

Екран: 6.78-дюймовий AMOLED з частотою оновлення кадрів 165 Гц, яскравість 3600 ніт

Процесор: Snapdragon 8s Gen 4

Основна камера: 50 Мп + 8 Мп

Фронтальна камера: 32 Мп

Батарея: 9000 мАг, дротова зарядка на 80 Вт

Оперативна пам'ять: 8 ГБ і 12 ГБ

Вбудована пам'ять: 256 ГБ і 512 ГБ

Операційна система: Android 16 з оболонкою OxygenOS 16

OnePlus Nord 6: дизайн і збірка

Це великий смартфон. При вазі 217 г ви точно відчуєте його в кишені та в руці, але це зрозуміло з огляду на величезну батарею ємністю 9000 мАг. Проте товщина пристрою становить 8,5 мм, що робить його відносно тонким.

З точки зору дизайну, OnePlus Nord 6 набагато ближче до флагманської лінійки OnePlus і нагадує дизайн деяких преміальних телефонів OnePlus, таких як OnePlus 15 і 13s.

OnePlus заявляє про високу міцність смартфона, а також про захист від води та пилу за стандартами IP66, IP68 та IP69. Телефон досить міцний, щоб витримувати щоденне використання без необхідності постійного використання чохла.

Фото: OnePlus

OnePlus Nord 6: екран

Екран цього смартфона вважається одним з найкращих у своєму ціновому сегменті. Пристрій має 6,78-дюймовий AMOLED-екрна з роздільною здатністю 1,5K і частотою оновлення 165 Гц і піковою яскравістю 3600 ніт.

Кольори виглядають яскравими, не перенасиченими, кути огляду чудові, незалежно від того, тримаєте ви телефон горизонтально чи нахиляєте його під кутом, а загальна чіткість вражає.

OnePlus Nord 6: продуктивність

Процесор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 у парі з оперативною пам'яттю LPDDR5X і внутрішньою пам'яттю UFS 4.1 робить OnePlus Nord 6 одним із найпотужніших телефонів середнього класу.

У повсякденному використанні він працює швидко і плавно. Додатки відкриваються миттєво, багатозадачність не викликає труднощів.

Телефон нагрівається під час тривалих ігрових сесій або тривалого використання камери, але його ніколи не буває незручно тримати в руках. Що ще важливіше, він швидко остигає після цього.

Стереодинаміки дуже гучні, але при цьому не спотворюють звук і не скриплять, що робить OnePlus Nord 6 справді гарним телефоном для ігор і перегляду фільмів та іншого відеоконтенту.

Дисплей OnePlus Nord 6 Фото: gsmarena.com

OnePlus Nord 6: батарея довго тримає заряд

Однією з головних переваг смартфона є його потужна батарея. При звичайному використанні, що включає соціальні мережі, YouTube, дзвінки, ігри та фотозйомку, OnePlus Nord 6 може працювати на одному заряді майже 2 дні.

При цьому за допомогою потужної зарядки на 80 Вт OnePlus Nord 6 повністю заряджається приблизно за 2,5 години.

OnePlus Nord 6: камера

Якщо за багатьма параметрами смартфон іноді нагадує флагманські моделі, то його слабкою стороною є система камер. Основна камера складається з 50-мегапіксельного сенсора Sony LYTIA-600 з двовісною оптичною стабілізацією зображення і 8-мегапіксельної надширококутної камери.

За хорошого освітлення основна камера робить деталізовані та приємні фотографії, але кольори іноді можуть бути занадто теплими. Обробка зображень часом занадто агресивно підсилює теплі тони, що може не всім сподобатися.

Селфі, зроблені 32-мегапіксельною фронтальною камерою, загалом виходять хорошими.

OnePlus Nord 6: чи варто купувати?

Смартфон OnePlus Nord 6 — це чудовий вибір для тих, хто шукає універсальний смартфон у середньому ціновому сегменті. Його потужний акумулятор, відмінний екран і продуктивність процесора роблять пристрій справжнім хітом.

Телефон трохи поступається конкурентам своїми камерами. Відсутність телеоб'єктива і періодична недостатня насиченість і зернистість фотографій означають, що ви можете знайти кращі варіанти камер у інших смартфонів.

