Xiaomi показала фитнес-браслет Smart Band 10 Pro: до 21 дня работы и яркость 2000 нит

Xiaomi анонсировала новое поколение умных фитнес-браслетов Smart Band 10 Pro. Гаджет получил впечатляющий дисплей с рекордной яркостью, увеличенную автономность и премиальную керамическую версию.

Презентация носимого устройства состоялась в Китае вместе с флагманским смартфоном Xiaomi 17 Max, пишет Gadgets360.

Дисплей и варианты дизайна

Xiaomi Smart Band 10 Pro оснащен крупным 1,74-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 336x480 пикселей. Главным техническим апгрейдом стала пиковая яркость панели, которая теперь достигает 2000 нит, обеспечивая читабельность даже под прямыми солнечными лучами. Матрица защищена 2.5D-закаленным стеклом, а для персонализации интерфейса пользователям доступно более 200 различных циферблатов.

Базовая версия браслета (весом 21,6 г) получила прочную рамку из алюминиевого сплава. Для ценителей стиля выпущена эксклюзивная Ceramic-версия (28,7 г) с ремешком из фторкаучука. Цветовая палитра включает классические черный и серебристый цвета, а также розовый, коралловый, молочно-белый и керамический белый оттенки.

Варианты оформления Xiaomi Smart Band 10 Pro Фото: Xiaomi

Трекинг здоровья, спорт и автономность

За мониторинг показателей организма отвечает новый двухлучевой датчик PPD, который измеряет частоту сердечных сокращений с точностью до 98,2%. Браслет отслеживает уровень кислорода в крови (SpO2), анализирует вариабельность сердечного ритма (HRV), уровень стресса и качество сна. Устройство поддерживает свыше 150 спортивных режимов, включая специальный игровой пресет с отслеживанием физического статуса для более чем 400 видеоигр.

Внутри гаджета установлен полимерный аккумулятор емкостью 350 мАч, обеспечивающий до 21 дня автономной работы от одного заряда. Полное восстановление энергии занимает 90 минут. Браслет работает на базе фирменной системы HyperOS 3, поддерживает Bluetooth 5.4, модуль NFC и независимую спутниковую навигацию (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS). Корпус защищен от воды по стандарту 5ATM, что позволяет плавать в бассейне. также реализовали глубокую совместимость с экосистемой Apple: пользователи iOS могут управлять некоторыми функциями трекера через стандартное приложение Shortcuts.

Официальные цены на китайском рынке:

Базовая версия — 399 юаней (около $58).

Версия с кожаным ремешком — 449 юаней (около $66).

Керамическая версия (Ceramic) — 479 юаней (около $70).

