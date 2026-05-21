Xiaomi выпустила бюджетный планшет Poco Pad C1 с экраном 9,7 дюйма (фото)

Компания Xiaomi разместила на своем сайте информацию о новом планшете Poco, тем самым незаметно запустив его в продажу. Это тот же планшет, который был выпущен в прошлом месяце, но с новым названием.

Xiaomi 21 мая добавила планшет Poco Pad C1 на свой глобальный сайт и таким образом он теперь доступен для покупки на международных рынках. На самом деле это переименованный планшет Redmi Pad 2 9.7, который был выпущен для китайского рынка в апреле. Он имеет те же характеристики и позиционируется как бюджетная модель, пишет Gizchina.

Планшет Poco Pad C1: основные характеристики

Размеры планшета составляют 226,51 x 147,97 x 7,4 мм, а вес — 406 г.

LCD-экран с диагональю 9,7-дюймовой с разрешением 2048x1280 пикселей, , частота обновления 120 Гц, частота дискретизации 180 Гц, пиковая яркость 600 нит.

Планшет оснащен чипсетом Snapdragon 6s 4G Gen 2.

Устройство предлагается в двух конфигурациях: с 4 ГБ и 6 ГБ оперативной памяти, с 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти.

Poco Pad C1 имеет 8-мегапиксельню основную камеру и 5-мегапиксельную фронтальную камеру.

Емкость батареи составляет 7600 мАч.

Проводная зарядка мощностью 18 Вт.

Poco Pad C1 - это переименованный планшет Redmi Pad 2 9.7, который был выпущен для китайского рынка в апреле. Он имеет те же характеристики и позиционируется как бюджетная модель

Стратегия ребрендинга Xiaomi

Компания Xiaomi создает один продукт и продает его под тремя названиями:

Redmi для Китая;

Poco для развивающихся международных рынков;

Иногда планшеты выпускают под брендом Xiaomi и позиционируются как премиальный продукт.

Poco Pad C1 – это устройство, ориентированное на покупателей бюджетных планшетов по всему миру, у которых нет прямого доступа к линейке Redmi. Характеристики планшета соответствуют этому позиционированию.

Poco Pad C1 – это устройство, ориентированное на покупателей бюджетных планшетов по всему миру

Планшет Poco Pad C1: особенности

Чипсет Snapdragon 6s 4G Gen 2 справляется с базовой производительностью и воспроизведением мультимедиа. Экран подходит для чтения, просмотра видео и несложных игр. Емкости батареи достаточно для работы планшета в течение нескольких дней на одном заряде, но скорость зарядки медленная.

Разрешение 2048x1280 на 9,7-дюймовом экране обеспечивает плотность пикселей, которая хорошо подходит для чтения и просмотра видео. Частота обновления 120 Гц — это хорошее преимущество для бюджетного планшета. Большинство бюджетных устройств по-прежнему выпускаются с частотой обновления 60 Гц. Частота дискретизации сенсорного экрана 180 Гц вполне подходит для нетребовательных игр.

Камеры предназначены скорее для сканирования документов и видеозвонков, а не для фотосъемки. Это вполне уместно для планшета данного ценового сегмента.

Кому подойдет планшет Poco Pad C1?

Это устройство ориентировано на покупателей, ценящих соотношение цены и качества, которые хотят получить чистый Android, надежную производительность и конкурентоспособную цену. Poco Pad C1 — это начальное устройство для тех, кто покупает планшет впервые, или для тех, кто приобретает второе устройство для дома.

Поддержка сотовой связи пока не подтверждена. Хотя обозначение Snapdragon 6s 4G предполагает наличие поддержки 4G, но доступность зависит от региона.

На старте продаж планшет Poco Pad C1 доступен в синем и сером цвете. Цена пока неизвестна, но Poco Pad C1 должен в ближайшее время появиться в продаже у розничных продавцов по всему миру.

