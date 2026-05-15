Большой планшет Samsung по средней цене: популярная модель резко подешевела в Украине (фото)

Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite стал еще привлекательнее для покупателей благодаря недавнему снижению стоимости на украинском рынке. Гаджет предлагает крупный дисплей, фирменный стилус в комплекте и длительную поддержку ОС.

Подробные спецификации устройства, а также выводы экспертов портала PhoneArena собрал Фокус, дополнив материал актуальными отзывами владельцев.

Экран, комплектация и производительность

Планшет заключен в тонкий алюминиевый корпус толщиной всего 6,6 мм и весит 524 грамма. Лицевую панель занимает 10,9-дюймовый TFT LCD дисплей с разрешением 2112x1320 пикселей. Матрица поддерживает частоту обновления 90 Гц, обеспечивая плавность анимаций. За звук отвечают встроенные стереодинамики. Обозреватели PhoneArena называют главным козырем устройства наличие стилуса S Pen прямо в коробке, что делает планшет удобным инструментом для рисования, создания заметок и повседневной работы.

Используется чип среднего уровня Exynos 1380, который работает в связке с 6 или 8 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных предусмотрен накопитель на 128 или 256 ГБ с возможностью расширения через слот microSDXC. Эксперты отмечают, что скорости процессора с запасом хватает для видео, веб-серфинга и базовых задач (cредний результат AnTuTu 11 — 634 864 баллов). Однако для тяжелой многозадачности или игр на максимальных настройках этот планшет не предназначен. Фотовозможности представлены простой 8-Мп основной камерой с автофокусом и 5-Мп фронтальным модулем для видеозвонков.

Дисплей Samsung Galaxy Tab S10 Lite Фото: notebookcheck.com

Автономность и ПО

Galaxy Tab S10 Lite оснащен емким аккумулятором на 8000 мАч с поддержкой базовой 25-ваттной зарядки (восполнение до 100% занимает около двух часов). По оценкам тестировщиков, полного заряда хватает на 16 часов непрерывной работы, а при умеренной эксплуатации батарея легко продержится несколько дней.

Специалисты PhoneArena подчеркивают удивительную для этого ценового сегмента долговечность гаджета. Планшет поставляется с операционной системой Android 15 на базе оболочки One UI 7. Производитель гарантирует семь лет выпуска крупных обновлений системы и патчей безопасности (c момента релиза в августе 2025-го). Это означает, что аппарат будет оставаться актуальным и надежным как минимум до 2032 года.

Рендер Samsung Galaxy Tab S10 Lite Фото: Samsung

Отзывы покупателей в Украине

Украинские пользователи в своих комментариях подтверждают выводы западных журналистов, называя Tab S10 Lite отличным решением за свои деньги. Владельцы хвалят быструю работу интерфейса, качественную сборку и бесшовную синхронизацию с другими смартфонами экосистемы Samsung. Технических нареканий на работу самого планшета не зафиксировано. Единственным нюансом, омрачившим опыт некоторых покупателей, стали задержки с выдачей электронных гарантийных талонов со стороны маркетплейса, что относится к качеству сервиса магазина, а не к самому гаджету.

Цена Samsung Galaxy Tab S10 Lite Wi-Fi 8/256Gb в Украине — 17 899 грн.

