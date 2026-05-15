Великий планшет Samsung за середньою ціною: популярна модель різко подешевшала в Україні (фото)

Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite став ще привабливішим для покупців завдяки недавньому зниженню вартості на українському ринку. Гаджет пропонує великий дисплей, фірмовий стилус у комплекті та тривалу підтримку ОС.

Докладні специфікації пристрою, а також висновки експертів порталу PhoneArena зібрав Фокус, доповнивши матеріал актуальними відгуками власників.

Екран, комплектація та продуктивність

Планшет укладений у тонкий алюмінієвий корпус завтовшки всього 6,6 мм і важить 524 грами. Лицьову панель займає 10,9-дюймовий TFT LCD дисплей з роздільною здатністю 2112x1320 пікселів. Матриця підтримує частоту оновлення 90 Гц, забезпечуючи плавність анімацій. За звук відповідають вбудовані стереодинаміки. Оглядачі PhoneArena називають головним козирем пристрою наявність стилуса S Pen прямо в коробці, що робить планшет зручним інструментом для малювання, створення нотаток і повсякденної роботи.

Використовується чіп середнього рівня Exynos 1380, який працює у зв'язці з 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті. Для зберігання даних передбачено накопичувач на 128 або 256 ГБ з можливістю розширення через слот microSDXC. Експерти відзначають, що швидкості процесора із запасом вистачає для відео, веб-серфінгу і базових завдань (середній результат AnTuTu 11 — 634 864 балів). Однак для важкої багатозадачності або ігор на максимальних налаштуваннях цей планшет не призначений. Фотоможливості представлені простою 8-Мп основною камерою з автофокусом і 5-Мп фронтальним модулем для відеодзвінків.

Дисплей Samsung Galaxy Tab S10 Lite Фото: notebookcheck.com

Автономність і ПЗ

Galaxy Tab S10 Lite оснащений ємним акумулятором на 8000 мАг з підтримкою базової 25-ватної зарядки (заповнення до 100% займає близько двох годин). За оцінками тестувальників, повного заряду вистачає на 16 годин безперервної роботи, а при помірній експлуатації батарея легко протримається кілька днів.

Фахівці PhoneArena підкреслюють дивовижну для цього цінового сегмента довговічність гаджета. Планшет поставляється з операційною системою Android 15 на базі оболонки One UI 7. Виробник гарантує сім років випуску великих оновлень системи і патчів безпеки (з моменту релізу в серпні 2025-го). Це означає, що апарат залишатиметься актуальним і надійним щонайменше до 2032 року.

Рендер Samsung Galaxy Tab S10 Lite Фото: Samsung

Відгуки покупців в Україні

Українські користувачі у своїх коментарях підтверджують висновки західних журналістів, називаючи Tab S10 Lite відмінним рішенням за свої гроші. Власники хвалять швидку роботу інтерфейсу, якісну збірку і безшовну синхронізацію з іншими смартфонами екосистеми Samsung. Технічних нарікань на роботу самого планшета не зафіксовано. Єдиним нюансом, що затьмарив досвід деяких покупців, стали затримки з видачею електронних гарантійних талонів з боку маркетплейса, що відноситься до якості сервісу магазину, а не до самого гаджета.

Ціна Samsung Galaxy Tab S10 Lite Wi-Fi 8/256Gb в Україні — 17 899 грн.

