Новый планшет Samsung получит мощный чип Dimensity 9500: что показало тестирование

Серия планшетов Samsung Galaxy Tab S12, похоже, будет оснащена новейшим высококлассным чипом MediaTek Dimensity 9500, а не альтернативой Snapdragon.

Чипсет с номером модели MT6993 был обнаружен в результате разбора приложения Samsung AI Core. Об этом сообщил портал Android Authority.

По словам экспертов, номер MT6993 указывает на Dimensity 9500. Ожидается, что этот чипсет обеспечит улучшенное охлаждение для игр, а также работу с набором новых функций Galaxy AI, включая обработку фотографий.

Стоит отметить, что Samsung еще официально не подтвердила характеристики Galaxy Tab S12. Код чипсета также не указывает на конкретное устройство, однако эксперты считают, что речь идет именно о будущем флагманском планшете.

Ранее Samsung оснастила чипами MediaTek свои планшеты Galaxy Tab S10 и Galaxy Tab S11, отказавшись от процессоров Snapdragon. Поэтому в издании предполагают, что компания продолжит эту тенденцию.

Специалисты также обнаружили в приложении AI Core несколько функций искусственного интеллекта, связанных с Dimensity 9500. Они касаются обоев, созданных искусственным интеллектом, расширения изображений и генеративного редактирования.

Тесты показали, что Dimensity 9500 обеспечивает лучшую игровую производительность и более низкую температуру при длительной нагрузке. В то же время некоторые нишевые приложения, такие как самые современные эмуляторы, лучше работают на Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Напомним, MediaTek разрабатывает новый флагманский процессор Dimensity 9600, который составит конкуренцию лучшим чипам Qualcomm и Apple.

