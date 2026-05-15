Новий планшет Samsung отримає потужний чип Dimensity 9500: що показало тестування

Серія планшетів Samsung Galaxy Tab S12, схоже, буде оснащена новітнім висококласним чіпом MediaTek Dimensity 9500, а не альтернативою Snapdragon.

Чипсет з номером моделі MT6993 був виявлений в результаті розбору програми Samsung AI Core. Про це повідомив портал Android Authority.

За словами експертів, номер MT6993 вказує на Dimensity 9500. Очікується, що цей чипсет забезпечить покращене охолодження для ігор, а також роботу з набором нових функцій Galaxy AI, включаючи обробку фотографій.

Варто зазначити, що Samsung ще офіційно не підтвердила характеристики Galaxy Tab S12. Код чипсета також не вказує на конкретний пристрій, проте експерти вважають, що йдеться саме про майбутній флагманський планшет.

Раніше Samsung оснастила чипами MediaTek свої планшети Galaxy Tab S10 та Galaxy Tab S11, відмовившись від процесорів Snapdragon. Тож у виданні припускають, що компанія продовжить цю тенденцію.

Фахівці також виявили у застосунку AI Core кілька функцій штучного інтелекту, пов’язаних з Dimensity 9500. Вони стосуються шпалер, створених штучним інтелектом, розширення зображень та генеративного редагування.

Тести показали, що Dimensity 9500 забезпечує кращу ігрову продуктивність і нижчу температуру при тривалому навантаженні. Водночас деякі нішеві програми, такі як найсучасніші емулятори, краще працюють на Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Нагадаємо, MediaTek розробляє новий флагманський процесор Dimensity 9600, який складе конкуренцію найкращим чипам Qualcomm та Apple.

