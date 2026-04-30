Планшет OnePlus Pad 4 з величезним 13,2-дюймовим екраном отримав чип Snapdragon 8 Elite Gen 5

Компанія OnePlus анонсувала флагманський планшет Pad 4 з великим дисплеєм і передовими характеристиками.

Новинка прийшла на зміну торішній моделі і виділяється дуже тонким металевим корпусом. Про технічні характеристики та вартість пристрою пише GSMArena.

Планшет виконаний у суцільнометалевому корпусі товщиною 5,94 мм. Вага гаджета становить 672 грами. На лицьовій панелі встановлено 13,2-дюймовий LCD-екран зі співвідношенням сторін 7:5. Роздільна здатність матриці становить 3392x2400 пікселів. Дисплей підтримує частоту оновлення 144 Гц і частоту відгуку сенсора 540 Гц. У режимі високої яскравості екран видає до 1000 ніт.

За роботу пристрою відповідає чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5. Для захисту від нагрівання інженери використовували випарну камеру площею 45 260 квадратних міліметрів. Планшет оснащується оперативною пам'яттю стандарту LPDDR5X об'ємом до 12 ГБ. Вбудований накопичувач UFS 4.1 вміщує до 512 ГБ даних.

OnePlus Pad 4 Фото: OnePlus

Автономність забезпечує батарея ємністю 13 380 мАг. Підтримується швидка дротова зарядка на 67 Вт. На задній панелі розташована 13-мегапіксельна камера зі світлодіодним спалахом. Спереду встановлена камера на 8 Мп для відеодзвінків і селфі.

Планшет оснащений аудіосистемою з восьми динаміків і двома мікрофонами. Є підтримка Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 і порт USB Type-C. Пристрій працює на Android 16 з інтерфейсом OxygenOS 16. Серед функцій заявлені 5G sharing, Seamless Sync і одночасний запуск до п'яти активних вікон.

У продаж надійдуть два забарвлення: золотисте (Dune Glow) і світло-зелене (Sage Mist). Виробник також пропонує фірмові аксесуари — стилус OnePlus Stylus Pro і чохол-клавіатуру Smart Keyboard. Продажі в Індії стартують 5 травня. Ціна версії 8/256 ГБ становить 630 доларів. Варіант 12/512 ГБ обійдеться покупцям у 685 доларів.

