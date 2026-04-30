Планшет OnePlus Pad 4 c огромным 13,2-дюймовым экраном получил чип Snapdragon 8 Elite Gen 5

Компания OnePlus анонсировало флагманский планшет Pad 4 с большим дисплеем и передовыми характеристиками.

Новинка пришла на смену прошлогодней модели и выделяется очень тонким металлическим корпусом. О технических характеристиках и стоимости устройства пишет GSMArena.

Планшет выполнен в цельнометаллическом корпусе толщиной 5,94 мм. Вес гаджета составляет 672 грамма. На лицевой панели установлен 13,2-дюймовый LCD-экран с соотношением сторон 7:5. Разрешение матрицы составляет 3392x2400 пикселей. Дисплей поддерживает частоту обновления 144 Гц и частоту отклика сенсора 540 Гц. В режиме высокой яркости экран выдает до 1000 нит.

За работу устройства отвечает чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5. Для защиты от нагрева инженеры использовали испарительную камеру площадью 45 260 квадратных миллиметров. Планшет оснащается оперативной памятью стандарта LPDDR5X объемом до 12 ГБ. Встроенный накопитель UFS 4.1 вмещает до 512 ГБ данных.

OnePlus Pad 4 Фото: OnePlus

Автономность обеспечивает батарея емкостью 13 380 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка на 67 Вт. На задней панели расположена 13-мегапиксельная камера со светодиодной вспышкой. Спереди установлена камера на 8 Мп для видеозвонков и селфи.

Планшет оснащен аудиосистемой из восьми динамиков и двумя микрофонами. Есть поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 и порт USB Type-C. Устройство работает на Android 16 с интерфейсом OxygenOS 16. Среди функций заявлены 5G sharing, Seamless Sync и одновременный запуск до пяти активных окон.

В продажу поступят две расцветки: золотистая (Dune Glow) и светло-зеленая (Sage Mist). Производитель также предлагает фирменные аксессуары — стилус OnePlus Stylus Pro и чехол-клавиатуру Smart Keyboard. Продажи в Индии стартуют 5 мая. Цена версии 8/256 ГБ составляет 630 долларов. Вариант 12/512 ГБ обойдется покупателям в 685 долларов.

