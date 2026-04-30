Бюджетный Motorola G37 Power с батареей 7000 мАч уже здесь: характеристики и цены (фото)

Motorola расширила линейку доступных телефонов моделью Moto G37 Power с упором на автономность.

Детали сообщают GSMArena и Gadgets360.

G37 Power получил 6,67-дюймовый LCD-дисплей с частотой обновления 120 Гц и стеклом Gorilla Glass 7i.

Сертификация по стандарту MIL-STD-810H подтвердждает повышенную прочностб. Также в новинке предусмотрена защита от пыли и брызг по стандарту IP64. Устройство будет предлагаться в фирменных цветах: Pantone Impenetrable, Pantone Capri, Pantone Nautical Blue и Pantone Fuchsia Red.

За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 6300, работающий под управлением ОС Android 16. Пользователям будут доступны конфигурации с 4 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти (стандарта LPDDR4X) и встроенным накопителем (UFS 2.2) объемом 128 ГБ или 256 ГБ. При необходимости хранилище можно расширить с помощью карт памяти microSD.

Відео дня

В отличие от базовой версии G37, модель Power оснащается только одной основной камерой на 50 Мп, лишенной сверхширокоугольного объектива. Для селфи-снимков и видеозвонков предусмотрен фронтальный сенсор с разрешением 8 Мп.

Аккумулятор на 7000 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 30 Вт, а также функцию обратной проводной зарядки (6 Вт), что позволяет использовать его в качестве пауэрбанка для подпитки аксессуаров.

В наличии стереодинамики с Dolby Atmos и 3,5-мм разъема для подключения проводных наушников.

Смартфон Motorola Moto G37 Power Фото: Motorola

Характеристики Motorola Moto G37 Power

Дисплей: 6,67 дюйма, LCD, 120 Гц, защитное стекло Gorilla Glass 7i.

Процессор: MediaTek Dimensity 6300.

Память: 4/8 ГБ ОЗУ (LPDDR4X) и 128/256 ГБ ПЗУ (UFS 2.2), поддержка карт microSD.

Камеры: основная на 50 Мп, фронтальная на 8 Мп.

Аккумулятор: 7000 мАч с поддержкой зарядки 30 Вт и реверсивной зарядки 6 Вт.

ОС: Android 16.

Особенности: защита IP64 и MIL-STD-810H, стереодинамики, разъем 3,5 мм для наушников, боковой сканер отпечатков.

Цена Motorola Moto G37 Power — 279 евро (4/256 ГБ).

