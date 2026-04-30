Бюджетний Motorola G37 Power з батареєю 7000 мАг уже тут: характеристики та ціни (фото)

Motorola розширила лінійку доступних телефонів моделлю Moto G37 Power з упором на автономність.

Деталі повідомляють GSMArena і Gadgets360.

G37 Power отримав 6,67-дюймовий LCD-дисплей з частотою оновлення 120 Гц і склом Gorilla Glass 7i.

Сертифікація за стандартом MIL-STD-810H підтверджує підвищену міцність. Також у новинці передбачено захист від пилу і бризок за стандартом IP64. Пристрій пропонуватимуть у фірмових кольорах: Pantone Impenetrable, Pantone Capri, Pantone Nautical Blue і Pantone Fuchsia Red.

За продуктивність відповідає процесор MediaTek Dimensity 6300, що працює під управлінням ОС Android 16. Користувачам будуть доступні конфігурації з 4 ГБ або 8 ГБ оперативної пам'яті (стандарту LPDDR4X) і вбудованим накопичувачем (UFS 2.2) об'ємом 128 ГБ або 256 ГБ. За необхідності сховище можна розширити за допомогою карт пам'яті microSD.

Відео дня

На відміну від базової версії G37, модель Power оснащується тільки однією основною камерою на 50 Мп, позбавленою надширококутного об'єктива. Для селфі-знімків і відеодзвінків передбачено фронтальний сенсор з роздільною здатністю 8 Мп.

Акумулятор на 7000 мАг підтримує дротове заряджання потужністю 30 Вт, а також функцію зворотного дротового заряджання (6 Вт), що дає змогу використовувати його як пауербанк для підживлення аксесуарів.

У наявності стереодинаміки з Dolby Atmos і 3,5-мм роз'єму для підключення дротових навушників.

Смартфон Motorola Moto G37 Power

Характеристики Motorola Moto G37 Power

Дисплей: 6,67 дюйма, LCD, 120 Гц, захисне скло Gorilla Glass 7i.

6,67 дюйма, LCD, 120 Гц, захисне скло Gorilla Glass 7i. Процесор: MediaTek Dimensity 6300.

MediaTek Dimensity 6300. Пам'ять: 4/8 ГБ ОЗП (LPDDR4X) і 128/256 ГБ ПЗП (UFS 2.2), підтримка карт microSD.

4/8 ГБ ОЗП (LPDDR4X) і 128/256 ГБ ПЗП (UFS 2.2), підтримка карт microSD. Камери: основна на 50 Мп, фронтальна на 8 Мп.

основна на 50 Мп, фронтальна на 8 Мп. Акумулятор: 7000 мАг з підтримкою зарядки 30 Вт і реверсивної зарядки 6 Вт.

7000 мАг з підтримкою зарядки 30 Вт і реверсивної зарядки 6 Вт. ОС: Android 16.

Android 16. Особливості: захист IP64 і MIL-STD-810H, стереодинаміки, роз'єм 3,5 мм для навушників, бічний сканер відбитків.

Ціна Motorola Moto G37 Power — 279 євро (4/256 ГБ).

