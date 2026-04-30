Найкраща камера в історії серії: представлено Motorola Moto G87 із 200-Мп сенсором і доступною ціною

Motorola презентувала телефон середнього класу Moto G87, анонс якого відбувся разом зі складними новинками серії Razr. Гаджет називають найдоступнішим камерофоном бренду.

PhoneArena передає докладні характеристики Moto G87, ключові відмінності від попередників та інформацію про вартість.

Дизайн

Апарат отримав корпус з обробкою, що імітує шкіру, і представлений у двох кольорах: Pantone Overture і Pantone Blue Atoll. При вазі в 183 грами габарити смартфона становлять 164.58 x 77.37 x 7.38 мм. G87 має видатний для свого класу рівень захисту: він сертифікований за військовим стандартом MIL-STD-810H на стійкість до падінь, а також має рейтинги пило- та вологозахисту IP66, IP68 і IP69.

Спереду встановлено 6,78-дюймовий дисплей Extreme AMOLED з роздільною здатністю 2772x1272 пікселів. Екран підтримує частоту оновлення 120 Гц і здатний досягати пікової яскравості в 5000 ніт. Матрицю прикриває скло Corning Gorilla Glass 7i.

Motorola Moto G87 Фото: Motorola

Специфікації Motorola G87

Незважаючи на зовнішню схожість з моделлю G77, новинка перевершує торішній Moto G86 за розміром дисплея і рівнем яскравості.

Основні технічні параметри смартфона:

Процесор: MediaTek Dimensity 6400.

MediaTek Dimensity 6400. Пам'ять: 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованого сховища. Передбачено слот для карт формату microSD.

8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованого сховища. Передбачено слот для карт формату microSD. ПЗ: Android 16. Виробник гарантує 4 роки оновлень безпеки.

Android 16. Виробник гарантує 4 роки оновлень безпеки. Акумулятор: 5200 мАг. Дротова зарядка потужністю 30 Вт.

5200 мАг. Дротова зарядка потужністю 30 Вт. Зв'язок та інтерфейси: Bluetooth 5.4, модуль NFC і порт USB 2.0 Type-C.

Bluetooth 5.4, модуль NFC і порт USB 2.0 Type-C. Звук: Стереодинаміки з підтримкою технології Dolby Atmos.

200-мегапіксельна камера

Головний акцент у Moto G87 зроблено на основному фотосенсорі з роздільною здатністю 200 Мп і вбудованою оптичною стабілізацією (OIS). Датчик використовує технологію Ultra Pixel, яка забезпечує в 16 разів більшу світлочутливість і підтримує дворазовий зум без втрати якості. Допоміжні об'єктиви включають 8-Мп надширококутну камеру (f/2.2) і 32-Мп фронтальну камеру (f/2.2).

Журналісти підкреслюють, що хоча ці особливості звучать багатообіцяюче, датчик орієнтований на середній сегмент і безпосередньо конкурує з пристроями на кшталт Samsung Galaxy A37 або A57, а не з флагманськими камерофонами.

Ціна і доступність

Смартфон надійде в продаж на європейському ринку найближчими тижнями. Випуск моделі на території США не планується.

Орієнтовна ціна Motorola Moto G87 в Європі: €399 (близько $465) за конфігурацію 8/256 ГБ.

