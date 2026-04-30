Стильний Motorola Edge 70 Pro c новою камерою став доступний по всьому світу: скільки коштує (фото)

Смартфон Motorola Edge 70 Pro дебютував глобально. На відміну від версії для Індії, міжнародний варіант отримав більш просунуту систему камер і підтримку додаткових стандартів зарядки.

Про технічні характеристики та вартість нового субфлагмана пише GSMArena.

Головним апгрейдом Edge 70 Pro стала додаткова 50-мегапіксельна камера — перископічний телеоб'єктив з 3,5-кратним оптичним зумом (еквівалентна фокусна відстань 81 мм), функцією 50X "Super Zoom Pro" і системою оптичної стабілізації (OIS). Крім того, ця версія обзавелася підтримкою бездротової зарядки потужністю 15 Вт і реверсивного бездротового підживлення на 5 Вт.

Палітра кольорів корпусу була розроблена спільно з інститутом Pantone. Смартфон доступний у чотирьох унікальних варіантах оздоблення задньої панелі:

Chicory Coffee: покриття під натуральне дерево з акцентами кольору Cocoa Cream (товщина корпусу 7,34 мм).

Lily White: ацетатне покриття (7,29 мм).

Zinfandel: текстура, натхненна шовком (7,19 мм).

Titan: оздоблення з фактурою під шерсть (7,19 мм).

Варіанти оформлення Motorola Edge 70 Pro Фото: Motorola

Незалежно від обраного покриття та габаритів, вага смартфона становить 190 грамів.

Характеристики Motorola Edge 70 Pro

Технічна база залишилася ідентичною індійській версії і пропонує сучасне оснащення передфлагманського рівня:

Дисплей: 6,78-дюймова AMOLED-матриця з роздільною здатністю 1272p і частотою оновлення 144 Гц.

Процесор: MediaTek Dimensity 8500 Extreme.

Пам'ять: 12 ГБ ОЗП (LPDDR5X) і накопичувач стандарту UFS 4.1 на 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ (залежно від регіону).

Акумулятор: 6500 мАг з підтримкою дротового заряджання 90 Вт і реверсивного дротового заряджання 5 Вт.

Захист корпусу: повний захист від пилу і води за стандартами IP68/IP69, а також відповідність військовому стандарту MIL-STD-810H.

Додатково: підекранний сканер відбитків пальців, стереодинаміки з Dolby Atmos і підтримкою Hi-Res Audio, модуль NFC. Пристрій працює під управлінням ОС Android 16.

Motorola Edge 70 Pro Фото: Motorola

Ціни в Європі

Наразі на ринках Великої Британії та країн ЄС Motorola Edge 70 Pro представлений у конфігурації 12 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам'яті. Як бонус Motorola пропонує покупцям фірмову Bluetooth-мітку Moto Tag і зарядний блок потужністю 125 Вт.

Ціна в Європі: 799 євро (за винятком Франції, де апарат оцінений у 899 євро).

Ціна у Великій Британії: 749,99 фунтів стерлінгів.

Найближчими тижнями виробник планує розширити географію продажів, випустивши пристрій на ринках Латинської Америки, Африки, Близького Сходу та Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

