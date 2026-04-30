Стильный Motorola Edge 70 Pro c новой камерой стал доступен по всему миру: сколько стоит (фото)

Смартфон Motorola Edge 70 Pro дебютировал глобально. В отличие от версии для Индии, международный вариант получил более продвинутую систему камер и поддержку дополнительных стандартов зарядки.

О технических характеристиках и стоимости нового субфлагмана пишет GSMArena.

Главным апгрейдом Edge 70 Pro стала дополнительная 50-мегапиксельная камера — перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом (эквивалентное фокусное расстояние 81 мм), функцией 50X "Super Zoom Pro" и системой оптической стабилизации (OIS). Кроме того, эта версия обзавелась поддержкой беспроводной зарядки мощностью 15 Вт и реверсивной беспроводной подпитки на 5 Вт.

Палитра цветов корпуса была разработана совместно с институтом Pantone. Смартфон доступен в четырех уникальных вариантах отделки задней панели:

Chicory Coffee: покрытие под натуральное дерево с акцентами цвета Cocoa Cream (толщина корпуса 7,34 мм).

Lily White: ацетатное покрытие (7,29 мм).

Zinfandel: текстура, вдохновленная шелком (7,19 мм).

Titan: отделка с фактурой под шерсть (7,19 мм).

Відео дня

Варианты оформления Motorola Edge 70 Pro Фото: Motorola

Независимо от выбранного покрытия и габаритов, вес смартфона составляет 190 граммов.

Характеристики Motorola Edge 70 Pro

Техническая база осталась идентичной индийской версии и предлагает современное оснащение предфлагманского уровня:

Дисплей: 6,78-дюймовая AMOLED-матрица с разрешением 1272p и частотой обновления 144 Гц.

Процессор: MediaTek Dimensity 8500 Extreme.

Память: 12 ГБ ОЗУ (LPDDR5X) и накопитель стандарта UFS 4.1 на 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ (в зависимости от региона).

Аккумулятор: 6500 мАч с поддержкой проводной зарядки 90 Вт и реверсивной проводной зарядки 5 Вт.

Защита корпуса: полная защита от пыли и воды по стандартам IP68/IP69, а также соответствие военному стандарту MIL-STD-810H.

Дополнительно: подэкранный сканер отпечатков пальцев, стереодинамики с Dolby Atmos и поддержкой Hi-Res Audio, модуль NFC. Устройство работает под управлением ОС Android 16.

Motorola Edge 70 Pro Фото: Motorola

Цены в Европе

На данный момент на рынках Великобритании и стран ЕС Motorola Edge 70 Pro представлен в конфигурации 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. В качестве бонуса Motorola предлагает покупателям фирменную Bluetooth-метку Moto Tag и зарядный блок мощностью 125 Вт.

Цена в Европе: 799 евро (за исключением Франции, где аппарат оценен в 899 евро).

Цена в Великобритании: 749,99 фунтов стерлингов.

В ближайшие недели производитель планирует расширить географию продаж, выпустив устройство на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

