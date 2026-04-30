Лучшая камера в истории серии: представлен Motorola Moto G87 с 200-Мп сенсором и доступной ценой

Motorola презентовала телефон среднего класса Moto G87, анонс которого состоялся вместе со складными новинками серии Razr. Гаджет называют самым доступным камерофоном бренда.

PhoneArena передает подробные характеристики Moto G87, ключевые отличия от предшественников и информацию о стоимости.

Дизайн

Аппарат получил корпус с отделкой, имитирующей кожу, и представлен в двух цветах: Pantone Overture и Pantone Blue Atoll. При весе в 183 грамма габариты смартфона составляют 164.58 x 77.37 x 7.38 мм. G87 обладает выдающимся для своего класса уровнем защиты: он сертифицирован по военному стандарту MIL-STD-810H на устойчивость к падениям, а также имеет рейтинги пыле- и влагозащиты IP66, IP68 и IP69.

Спереди установлен 6,78-дюймовый дисплей Extreme AMOLED с разрешением 2772x1272 пикселей. Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц и способен достигать пиковой яркости в 5000 нит. Матрицу прикрывает стекло Corning Gorilla Glass 7i.

Motorola Moto G87 Фото: Motorola

Спецификации Motorola G87

Несмотря на внешнее сходство с моделью G77, новинка превосходит прошлогодний Moto G86 по размеру дисплея и уровню яркости.

Основные технические параметры смартфона:

8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища. Предусмотрен слот для карт формата microSD.

Android 16. Производитель гарантирует 4 года обновлений безопасности.

5200 мАч. Проводная зарядка мощностью 30 Вт.

Bluetooth 5.4, модуль NFC и порт USB 2.0 Type-C.

Стереодинамики с поддержкой технологии Dolby Atmos.

200-мегапиксельная камера

Главный акцент в Moto G87 сделан на основном фотосенсоре с разрешением 200 Мп и встроенной оптической стабилизацией (OIS). Датчик использует технологию Ultra Pixel, которая обеспечивает в 16 раз большую светочувствительность и поддерживает двукратный зум без потери качества. Вспомогательные объективы включают 8-Мп сверхширокоугольную камеру (f/2.2) и 32-Мп фронтальную камеру (f/2.2).

Журналисты подчеркивают, что хотя эти особенности звучат многообещающе, датчик ориентирован на средний сегмент и напрямую конкурирует с устройствами вроде Samsung Galaxy A37 или A57, а не с флагманскими камерофонами.

Цена и доступность

Смартфон поступит в продажу на европейском рынке в ближайшие недели. Выпуск модели на территории США не планируется.

Ориентировочная цена Motorola Moto G87 в Европе: €399 (около $465) за конфигурацию 8/256 ГБ.

