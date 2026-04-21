Компактный планшет с мощным чипом: раскрыта цена и характеристики Redmi K Pad 2 (фото)

Компания Xiaomi представила планшет Redmi K Pad 2, который получил заметные улучшения производительности, дисплея и аккумулятора, по сравнению с прошлогодним Redmi K Pad.

Redmi K Pad 2 позиционируется как компактный планшет, ориентированный на производительность. Детали о новинке раскрыл портал Gizmochina.

Характеристики Redmi K Pad 2

Redmi K Pad 2 получил 8,8-дюймовый 3K ЖК-дисплей с разрешением 3008 x 1880 пикселей и частотой обновления 165 Гц. Он предлагает яркость до 1100 нит, защиту Corning Gorilla Glass 5, а также поддержку Dolby Vision, и HDR.

Новый планшет работает на чипсете MediaTek Dimensity 9500 в сочетании с оперативной памятью LPDDR5X и хранилищем UFS 4.1. Устройство также оснащено графическим процессором Mali-G1 Ultra и нейронным процессором MediaTek 990 для задач, связанных с ИИ.

Что касается программного обеспечения, Redmi K Pad 2 вышел на Android 16 с HyperOS 3.0. Среди других его характеристик — 13-мегапиксельная основная камера, 8-мегапиксельный фронтальный объектив, два стереодинамика, аккумулятор емкостью 9100 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт и обратной зарядки 22,5 Вт, два порта USB-C, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и сканер отпечатков пальцев.

Цена и доступность Redmi K Pad 2

Сейчас Redmi K Pad 2 дебютировал в Китае в трех цветах: Space Silver, Electric Purple, и Deep Black. Также доступны три конфигурации памяти: 8 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 256 ГБ и 16 ГБ + 512 ГБ.

Хотя предыдущий Redmi K Pad был эксклюзивным для Китая, впоследствии он вышел в других странах под названием Xiaomi Pad Mini. Ожидается, что в этом году Redmi K Pad 2 аналогично выйдет на глобальный рынок как Xiaomi Pad Mini 2.

Стартовая цена планшета Redmi K Pad 2:

8 ГБ + 256 ГБ — 440 долларов;

12 ГБ + 256 — 560 долларов;

16 ГБ + 512 ГБ — 710 долларов.

