Компактний планшет з потужним чипом: розкрито ціну та характеристики Redmi K Pad 2 (фото)

Компанія Xiaomi представила планшет Redmi K Pad 2, який отримав помітні покращення продуктивності, дисплея та акумулятора, порівняно з торішнім Redmi K Pad.

Redmi K Pad 2 позиціонується як компактний планшет, орієнтований на продуктивність. Деталі про новинку розкрив портал Gizmochina.

Характеристики Redmi K Pad 2

Redmi K Pad 2 отримав 8,8-дюймовий 3K РК-дисплей з роздільною здатністю 3008 x 1880 пікселів та частотою оновлення 165 Гц. Він пропонує яскравість до 1100 ніт, захист Corning Gorilla Glass 5, а також підтримку Dolby Vision, та HDR.

Кольори Redmi K Pad 2 Фото: Redmi

Новий планшет працює на чипсеті MediaTek Dimensity 9500 у поєднанні з оперативною пам'яттю LPDDR5X та сховищем UFS 4.1. Пристрій також оснащений графічним процесором Mali-G1 Ultra та нейронним процесором MediaTek 990 для завдань, пов'язаних зі ШІ.

Відео дня

Важливо

Що стосується програмного забезпечення, Redmi K Pad 2 вийшов на Android 16 з HyperOS 3.0. Серед інших його характеристик — 13-мегапіксельна основна камера, 8-мегапіксельний фронтальний об’єктив, два стереодинаміки, акумулятор ємністю 9100 мАг з підтримкою швидкої зарядки 67 Вт та зворотної зарядки 22,5 Вт, два порти USB-C, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 та сканер відбитків пальців.

Ціна та доступність Redmi K Pad 2

Наразі Redmi K Pad 2 дебютував у Китаї у трьох кольорах: Space Silver, Electric Purple, та Deep Black. Також доступні три конфігурації пам’яті: 8 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 256 ГБ та 16 ГБ + 512 ГБ.

Хоча попередній Redmi K Pad був ексклюзивним для Китаю, згодом він вийшов у інших країнах під назвою Xiaomi Pad Mini. Очікується, що цього року Redmi K Pad 2 аналогічно вийде на глобальний ринок як Xiaomi Pad Mini 2.

Стартова ціна планшета Redmi K Pad 2:

8 ГБ + 256 ГБ — 440 доларів;

12 ГБ + 256 — 560 доларів;

16 ГБ + 512 ГБ — 710 доларів.

