Бюджетный смартфон Vivo Y600 Turbo с батареей на 9000 мАч: что известно до релиза (фото)

Смартфон Vivo Y600 Turbo выйдет уже 25 мая, и эксперты рассказали о предполагаемых характеристиках бюджетного устройства.

Компания Vivo начала выдавать дозированно информацию о предстоящем релизе нового смартфона Y600 Turbo. Эксперты назвали технические характеристики, которые стоит ожидать, пишет Gizmochina.

Обнародованная фотография Vivo Y600 Turbo подтверждает, что смартфон будет доступен в белом и розовом цветах. По слухам, он может стать первым смартфоном Vivo с частотой обновления экрана 165 Гц. Ожидается, что устройство будет иметь 6,83-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K.

Работу Vivo Y600 Turbo вероятно будет обеспечивать чипсет MediaTek Dimensity 8500. Ожидается, что телефон будет иметь батарею емкостью 9020 мАч, поддерживающим быструю зарядку мощностью 90 Вт.

На задней панели, как ожидается, будет расположена 50-мегапиксельная основная камера Sony LYT-600 в паре с 2-мегапиксельным дополнительным сенсором. Устройство может быть оснащено 16-мегапиксельной фронтальной камерой.

Vivo Y600 Turbo выйдет уже 25 мая Фото: Vivo

Y600 Turbo, как ожидается, будет работать на Android 16 с оболочкой OriginOS 6. Смартфон может быть оснащен оперативной памятью LPDDR5x и внутренней памятью UFS 3.1, хотя точные конфигурации еще не подтверждены.

Смартфон Vivo Y600 Turbo, по всей видимости, является переименованной версией iQOO Z11, который дебютировал в Китае в марте. Устройство iQOO продавалось по цене 340 долларов в версии с 8 Гб оперативной памяти и внутренним хранилищем на 256 ГБ. Вероятно, Vivo Y600 Turbo будет продаваться в базовой версии по аналогичной цене. Это примерно 15 000 гривен.

Кроме релиза Y600 Turbo, Vivo также готовится к запуску серии Vivo S60. Ожидается, что линейка, дебют которой запланирован на 29 мая, будет включать в себя Vivo S60 и Vivo S60 Vitality Edition. Эти ориентированные на камеру телефоны среднего класса будут оснащены чипсетами Snapdragon 8s Gen 3 и Snapdragon 7 Gen 4 соответственно.

