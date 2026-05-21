Бюджетний смартфон Vivo Y600 Turbo з батареєю на 9000 мАг: що відомо до релізу (фото)

Смартфон Vivo Y600 Turbo вийде вже 25 травня, і експерти розповіли про передбачувані характеристики бюджетного пристрою.

Компанія Vivo почала видавати дозовано інформацію про майбутній реліз нового смартфона Y600 Turbo. Експерти назвали технічні характеристики, які варто очікувати, пише Gizmochina.

Оприлюднена фотографія Vivo Y600 Turbo підтверджує, що смартфон буде доступний у білому та рожевому кольорах. За чутками, він може стати першим смартфоном Vivo з частотою оновлення екрана 165 Гц. Очікується, що пристрій матиме 6,83-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю 1,5K.

Роботу Vivo Y600 Turbo ймовірно забезпечуватиме чипсет MediaTek Dimensity 8500. Очікується, що телефон матиме батарею ємністю 9020 мАг, що підтримуватиме швидку зарядку потужністю 90 Вт.

На задній панелі, як очікується, буде розташована 50-мегапіксельна основна камера Sony LYT-600 в парі з 2-мегапіксельним додатковим сенсором. Пристрій може бути оснащений 16-мегапіксельною фронтальною камерою.

Vivo Y600 Turbo вийде вже 25 травня Фото: Vivo

Y600 Turbo, як очікується, працюватиме на Android 16 з оболонкою OriginOS 6. Смартфон може бути оснащений оперативною пам'яттю LPDDR5x і внутрішньою пам'яттю UFS 3.1, хоча точні конфігурації ще не підтверджені.

Смартфон Vivo Y600 Turbo, найімовірніше, є перейменованою версією iQOO Z11, який дебютував у Китаї в березні. Пристрій iQOO продавався за ціною 340 доларів у версії з 8 Гб оперативної пам'яті і внутрішнім сховищем на 256 ГБ. Ймовірно, Vivo Y600 Turbo продаватиметься в базовій версії за аналогічною ціною. Це приблизно 15 000 гривень.

Крім релізу Y600 Turbo, Vivo також готується до запуску серії Vivo S60. Очікується, що лінійка, дебют якої заплановано на 29 травня, міститиме Vivo S60 і Vivo S60 Vitality Edition. Ці орієнтовані на камеру телефони середнього класу будуть оснащені чипсетами Snapdragon 8s Gen 3 і Snapdragon 7 Gen 4 відповідно.

