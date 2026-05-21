Xiaomi випустила бюджетний планшет Poco Pad C1 з екраном 9,7 дюйма (фото)

Компанія Xiaomi розмістила на своєму сайті інформацію про новий планшет Poco, тим самим непомітно запустивши його в продаж. Це той самий планшет, який був випущений минулого місяця, але з новою назвою.

Xiaomi 21 травня додала планшет Poco Pad C1 на свій глобальний сайт і таким чином він тепер доступний для покупки на міжнародних ринках. Насправді це перейменований планшет Redmi Pad 2 9.7, який був випущений для китайського ринку в квітні. Він має ті ж характеристики і позиціонується як бюджетна модель, пише Gizchina.

Планшет Poco Pad C1: основні характеристики

Розміри планшета становлять 226,51 x 147,97 x 7,4 мм, а вага — 406 г.

LCD-екран з діагоналлю 9,7-дюймовою з роздільною здатністю 2048x1280 пікселів, частота оновлення 120 Гц, частота дискретизації 180 Гц, пікова яскравість 600 ніт.

Планшет оснащений чипсетом Snapdragon 6s 4G Gen 2.

Пристрій пропонується у двох конфігураціях: з 4 ГБ і 6 ГБ оперативної пам'яті, з 64 ГБ або 128 ГБ вбудованої пам'яті.

Poco Pad C1 має 8-мегапіксельну основну камеру та 5-мегапіксельну фронтальну камеру.

Ємність батареї становить 7600 мАг.

Дротова зарядка потужністю 18 Вт.

Стратегія ребрендингу Xiaomi

Компанія Xiaomi створює один продукт і продає його під трьома назвами:

Redmi для Китаю;

Poco для міжнародних ринків, що розвиваються;

Іноді планшети випускають під брендом Xiaomi і позиціонуються як преміальний продукт.

Poco Pad C1 — це пристрій, орієнтований на покупців бюджетних планшетів по всьому світу, у яких немає прямого доступу до лінійки Redmi. Характеристики планшета відповідають цьому позиціонуванню.

Планшет Poco Pad C1: особливості

Чипсет Snapdragon 6s 4G Gen 2 справляється з базовою продуктивністю і відтворенням мультимедіа. Екран підходить для читання, перегляду відео та нескладних ігор. Ємності батареї достатньо для роботи планшета протягом кількох днів на одному заряді, але швидкість зарядки повільна.

Роздільна здатність 2048x1280 на 9,7-дюймовому екрані забезпечує щільність пікселів, яка добре підходить для читання та перегляду відео. Частота оновлення 120 Гц — це хороша перевага для бюджетного планшета. Більшість бюджетних пристроїв, як і раніше, випускаються з частотою оновлення 60 Гц. Частота дискретизації сенсорного екрана 180 Гц цілком підходить для невимогливих ігор.

Камери призначені скоріше для сканування документів і відеодзвінків, а не для фотозйомки. Це цілком доречно для планшета цього цінового сегмента.

Кому підійде планшет Poco Pad C1?

Цей пристрій орієнтований на покупців, які цінують співвідношення ціни та якості, які хочуть отримати чистий Android, надійну продуктивність і конкурентоспроможну ціну. Poco Pad C1 — це початковий пристрій для тих, хто купує планшет уперше, або для тих, хто купує другий пристрій для дому.

Підтримка стільникового зв'язку поки не підтверджена. Хоча позначення Snapdragon 6s 4G передбачає наявність підтримки 4G, але доступність залежить від регіону.

На старті продажів планшет Poco Pad C1 доступний у синьому та сірому кольорі. Ціна поки невідома, але Poco Pad C1 має найближчим часом з'явитися в продажу в роздрібних продавців по всьому світу.

