35 дней на одном заряде: известны характеристики умных часов Honor Watch 6 Plus (фото)

Компания Honor готовится к выпуску новых умных часов, который состоится 25 мая. Уже известно, какие функции они имеют. Одна из особенностей – батарея на 1000 мАч.

Умные часы Honor Watch 6 Plus официально будут представлены 25 мая. Это наручное устройство ориентировано на пользователей, которые хотят тратить меньше времени на зарядку часов и больше времени на отслеживание высокоточных показателей физической активности. В преддверии запуска стали известны характеристик и функции новых умных часов от Honor, пишет Gizmochina.

Honor Watch 6 Plus: характеристики

Одно из самых важных особенностей умных часов является батарея емкостью 1000 мАч. Это относительно большая емкость для наручных устройств.

В компании Honor заявили, что умные часы могут работать около 17 дней на одном заряде при обычном использовании. Также есть режим энергосбережения, который позволяет увеличить время работы до 35 дней. В то же время непрерывное использование GPS разрядит батарею примерно за 42 часа.

Несмотря на такой большой аккумулятор, умные часы Honor Watch 6 Plus имеет толщину 10,8 мм, а весят они 41 грамм.

Часы будут доступны в четыре цветах: синем, сером, коричневом и черном. Ремешки сделаны из ткани и кожи.

Устройство имеет 1,46-дюймовый AMOLED-экран с пиковой яркостью 3000 нит. Это помогает бороться с бликами на улице. Также умные часы поддерживают функцию влажного касания. Это значит, что ими можно продолжать пользоваться, даже если экран намокнет от дождя или пота.

Фото: Honor

Honor Watch 6 Plus: функции

Программное обеспечение умных часов в значительной степени ориентировано на отслеживание физической активности. Имеет более 120 стандартных режимов тренировок.

Также устройство имеет специализированные режимы:

режим бадминтона, который отслеживает скорость удара, количество розыгрышей и соотношение ударов справа/слева;

режим футбола для регистрации скорости и дистанции быстрого бега;

режим бега, который предлагает анализ осанки и рекомендации по темпу.

Отслеживание местоположения осуществляется с помощью двухчастотного GNSS-чипа, который поддерживает офлайн-карты и импорт маршрутов.

Что касается показателей здоровья, то умные часы отслеживают частоту сердечных сокращений, сон и включают оповещения о нарушениях сердечного ритма и обнаружении апноэ во сне.

Среди функций Honor Watch 6 Plus стоит отметить наличие NFC, управление жестами и воспроизведение музыки. Встроенный голосовой помощник YOYO интегрирован с искусственным интеллектом DeepSeek. Устройство поддерживает подключение двух телефонов для пользователей смартфонов Honor.

Фото: Honor

Honor Watch 6 Plus: цена

Пока что компания Honor не назвала стоимость умных часов. Известно, что цена Honor Watch 6 Plus будет объявлена во время официальной презентации 25 мая.

