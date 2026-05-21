Крупное обновление Оne UI 8.5 уже тут: какие смартфоны Samsung его получат, список

Компания Samsung начала распространение стабильной версии One UI 8.5 в первую неделю мая, и Южная Корея стала первым регионом, получившим обновление. Неделю спустя обновление начало распространяться по всему миру. Далее представлен список устройств, которым оно уже доступно. Сообщается, что этот список будет дополнен в ближайшее время, пишет Gizmochina.

Первыми обновление Оne UI 8.5 получили премиальные модели, такие как Galaxy S25, Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6. Компания Samsung расширяет список смартфонов, которым доступно это обновление. Стабильные версии уже доступны для серий Galaxy S24, Galaxy S23 и Galaxy A56.

Ниже представлен список устройств Samsung Galaxy, которые получают стабильное обновление One UI 8.5 по всему миру. Список должен продолжать расти по мере того, как все больше устройств Galaxy будут получать обновление в ближайшие дни.

Чтобы проверить, доступно ли обновление для вашего устройства Samsung, перейдите в Настройки — Обновление ПО, затем нажмите "Загрузить и установить".

One UI 8.5 включает в себя множество новых функций и улучшений — хотя не все из них обязательно будут доступны на всех телефонах.

Главной особенностью является поддержка AirDrop через Quick Share, но есть и другие улучшения Quick Share и Photo Assist, а также более эффективный режим энергосбережения, улучшения безопасности и доработки приложений "Погода", "Мои файлы" и других.

Список смартфонов Samsung Galaxy, которым доступно обновление системы Оne UI 8.5:

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S25 FE

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy Z TriFold

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Flip 7

Galaxy Z Flip 7 FE

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy A56

Galaxy A36

