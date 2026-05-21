Велике оновлення Оne UI 8.5 уже тут: які смартфони Samsung його отримають, список

З'явився список смартфонів Samsung Galaxy, які отримають важливе оновлення, що додає нові функції.

Компанія Samsung почала поширення стабільної версії One UI 8.5 у перший тиждень травня, і Південна Корея стала першим регіоном, який отримав оновлення. Через тиждень оновлення почало поширюватися по всьому світу. Далі представлено список пристроїв, яким воно вже доступне. Повідомляється, що цей список буде доповнено найближчим часом, пише Gizmochina.

Першими оновлення Оne UI 8.5 отримали преміальні моделі, такі як Galaxy S25, Galaxy Z Fold 6 і Galaxy Z Flip 6. Компанія Samsung розширює список смартфонів, яким доступне це оновлення. Стабільні версії вже доступні для серій Galaxy S24, Galaxy S23 і Galaxy A56.

Нижче представлений список пристроїв Samsung Galaxy, які отримують стабільне оновлення One UI 8.5 по всьому світу. Список має продовжувати зростати в міру того, як все більше пристроїв Galaxy отримуватимуть оновлення найближчими днями.

Щоб перевірити, чи доступне оновлення для вашого пристрою Samsung, перейдіть у Налаштування — Оновлення ПЗ, потім натисніть "Завантажити та встановити".

One UI 8.5 містить безліч нових функцій і поліпшень — хоча не всі з них обов'язково будуть доступні на всіх телефонах.

Головною особливістю є підтримка AirDrop через Quick Share, але є й інші поліпшення Quick Share і Photo Assist, а також більш ефективний режим енергозбереження, поліпшення безпеки та доопрацювання додатків "Погода", "Мої файли" та інших.

Список смартфонів Samsung Galaxy, яким доступне оновлення системи Оne UI 8.5:

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S25 FE

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy Z TriFold

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Flip 7

Galaxy Z Flip 7 FE

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy A56

Galaxy A36

