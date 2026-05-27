Apple готовит топовый MacBook Ultra: топ-5 особенностей нового ноутбука

Сообщения и слухи предполагают, что следующий MacBook Pro, который выпустит Apple, может вовсе не быть MacBook Pro. На самом деле это может быть MacBook Ultra – улучшенная версия Pro.

MacBook станет последним продуктом Apple, носящим название Ultra, которое уже используется в Apple Watch Ultra и CarPlay Ultra, не говоря уже о топовых процессорах Apple. Это, вероятно, приведет к значительному повышению цены на новые устройства. Эксперты перечислили ожидаемые характеристики MacBook Ultra, который, вероятно, поступит в продажу либо в конце этого года, либо в начале 2027 года, пишет Mac Rumors.

OLED-дисплей

Эксперты утверждают, что Apple готовит технологию OLED для MacBook Ultra и отраслевые отчеты подтверждают их заявления. Сообщается, что экраны производит Samsung и компания вложила значительные средства в производственную линию OLED Gen 8.6.

Новый MacBook Pro будет использовать гибридную технологию OLED, аналогичную той, что используется в последнем iPad Pro от Apple. Эта технология обеспечивает улучшенную яркость, контрастность и энергоэффективность по сравнению с текущими моделями MacBook Pro, которые используют LCD-дисплеи и мини-LED.

Сенсорный экран

Ожидается, что новый MacBook Pro станет первым ноутбуком Apple, который поддерживает сенсорный ввод непосредственно на дисплее. Ранее компания Apple экспериментировала с сенсорным управлением на более ранних моделях MacBook Pro, но эта функция была отменена.

Apple, как сообщается, планирует позволить пользователям плавно переключаться между сенсорным и традиционным вводом с помощью трекпада или мыши.

Для этого потребуются обновления macOS, чтобы сделать ее более удобной для сенсорного управления. Сообщается, что пользователи смогут касаться элементов на экране или нажимать их традиционным способом, а элементы управления будут меняться в зависимости от метода ввода. Например, если пользователь коснется пункта в строке меню, отобразится расширенный набор элементов управления, оптимизированных для сенсорного управления.

Более тонкий дизайн

Эксперты сообщают, что Apple работает над тем, чтобы сделать MacBook Pro значительно тоньше. Есть большая вероятность, что следующая модель MacBook Pro будет представлять собой настоящую переработку ноутбука благодаря сочетанию OLED-дисплея и более тонкого дизайна.

MacBook Pro стал толще и тяжелее после последнего обновления дизайна в 2021 году. Apple вернула несколько портов, которые были удалены в предыдущих версиях, чтобы уменьшить толщину корпуса. Как Apple сделает свой новый MacBook Pro тоньше, не убирая при этом приобретенную функциональность, пока неясно.

Dynamic Island

Сообщается, что у MacBook Pro на экране может появиться вірез, похожий на Dynamic Island у iPhone. Это также будет интерактивная область и она будет расширяться в зависимости от используемого приложения или функции Mac.

Процессор M6

Ожидается, что новые модели MacBook Pro будут иметь чипы M6 Pro и M6 Max, которые могут использовать совершенно новую компоновку, позволяющую более тесно интегрировать такие компоненты, как центральный и графический процессор, DRAM и нейронный процессор. Предполагается, что чипы будут иметь увеличенную скорость обработки и повышенную энергоэффективность.

Судя по тенденциям развития отрасли, Apple, вероятно, будет продвигать свои процессоры как оптимизированные для рабочих процессов искусственного интеллекта.

