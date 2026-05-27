HyperOS 4 для смартфонів Xiaomi здивує потужною функцією ШІ: усе, що відомо про апдейт

Xiaomi підтвердила реліз нової версії фірмової прошивки. HyperOS 4 можуть показати вже цього літа.

Під час розкриття фінансових результатів за перший квартал 2026-го бренд анонсував свіже оновлення ПЗ, пише Gizmochina.

Що нового в HyperOS 4

Оскільки звіт не був присвячений конкретно оболонці, у нас поки що є тільки пара загальних заяв. Президент Xiaomi Лу Вейбінг назвав штучний інтелект головним аспектом мобільної галузі в майбутньому. Як очікується, ключовим нововведенням майбутньої ОС стане глибока інтеграція автономного помічника miclaw. Цей алгоритм здатний самостійно виконувати комплексні завдання, взаємодіючи з системними функціями і додатками.

По суті, Xiaomi готує фірмовий аналог Gemini Intelligence — АІ-агента, який автоматизує рутинні дії, виконуючи їх за голосовою командою. Нерідко всі подібні фішки, зав'язані на нейромережах і екосистемі Xiaomi, залишаються ексклюзивом для Китаю. Тож поки складно сказати, чого чекати користувачам глобальної версії HyperOS.

Неофіційне лого HyperOS 4 Фото: gizmochina.com

Офіційно, до речі, апдейт поки не назвали HyperOS 4, але логічно припустити, що йдеться про наступну велику збірку після актуальної HyperOS 3. Розробники також мають намір перевести частину програмного фреймворка на архітектуру власної розробки. При цьому компанія збереже підтримку базових сервісів Android. Таке компромісне рішення дасть змогу впровадити нові технології та уникнути проблем із сумісністю мобільного софту.

Загалом, крім ШІ, можна за традицією чекати різних оптимізацій і свіжішого інтерфейсу. HyperOS 4 повинна буде базуватися на Android 17, тому основні нововведення звідти теж з'являться.

Фінансові успіхи Xiaomi

Під час звіту Xiaomi розкрила поточні показники бізнесу. Квартальна виручка корпорації сягнула 99,1 мільярда юанів, а скоригований чистий прибуток склав 6,1 мільярда. Бренд утримує позиції в трійці світових лідерів з постачання смартфонів уже 23 квартали поспіль.

Виробник продовжує успішну експансію в преміальний ціновий сегмент. Глобальна середня ціна проданого смартфона Xiaomi зросла на 8,2%, досягнувши нового історичного рекорду. На внутрішньому ринку Китаю частка продажів флагманських пристроїв склала 23,5%.

