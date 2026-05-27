Надійний і швидкий смартфон на 2026 рік: яка модель Motorola б'є рекорди продажів (фото)

Motorola Edge 60 виявився вдалою моделлю серед апаратів середнього класу у цього бренду. Розповідаємо, чим хороший смартфон на практиці, наводимо плюси і мінуси за результатами тестів.

Телефон привертає увагу тонким корпусом, яскравим екраном і хорошою камерою. Фокус зібрав детальні технічні характеристики гаджета, висновки профільних експертів та відгуки покупців.

Дизайн і дисплей

Апарат отримав досить витончений і легкий корпус. Вага Motorola Edge 60 становить 179 грамів при товщині 7,9 мм. Задня панель виконана з приємного на дотик матеріалу, що імітує шкіру. Пристрій надійно захищений від води і пилу за максимальними стандартами IP68 і IP69. Корпус також пройшов сертифікацію MIL-STD-810H, що підтверджує стійкість до падінь.

Спереду встановлено 6,67-дюймовий P-OLED дисплей з роздільною здатністю 2712x1220 пікселів. Матриця підтримує частоту оновлення 120 Гц і відображає 1 мільярд відтінків (10 біт). Пікова яскравість досягає значних 4500 ніт, що гарантує відмінну читабельність навіть під прямими сонячними променями. Екран захищений міцним склом Gorilla Glass 7i.

Дисплей Motorola Edge 60 Фото: gsmarena.com

Процесор і автономність

За продуктивність відповідає 4-нм чипсет MediaTek Dimensity 7300. Це перевірене рішення середнього рівня, яке стабільно справляється з повсякденними завданнями. Результат Motorola Edge 60 в AnTuTu — 661 808, що непогано для цього цінового діапазону, хоча на надважкий геймінг залізо не розраховане. Смартфон комплектується 8 або 12 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 256 або 512 ГБ (стандарт UFS 2.2). Є слот для розширення пам'яті картами microSD. З коробки поставляється з ОС Android 15. Виробник обіцяє випуск трьох великих оновлень платформи (до Android 18 включно).

Батарея має ємність 5200 мАг. У змішаних тестах автономності телефон показав гідний результат — 13,5 годин активного використання. Підтримується швидка дротова зарядка потужністю 68 Вт.

Motorola Edge 60 у темно-синьому кольорі Фото: Future

Камери та звук

Основний блок камер містить три модулі. Головний 50-мегапіксельний сенсор оснащений оптичною стабілізацією зображення (OIS). Його доповнюють телеоб'єктив на 10 Мп (також з OIS і 3-кратним оптичним зумом) і 50-Мп ширококутна камера. Загалом настільки великий набір фотосенсорів вельми нечасто зустрічається в цьому класі. Та й загальна якість, судячи з відгуків, людям подобається. Для селфі передбачено 50-мегапіксельний фронтальний датчик. Смартфон записує відео з роздільною здатністю 4K при 30 кадрах на секунду.

За звук відповідають стереодинаміки з підтримкою технології Dolby Atmos. Аудіосистема демонструє чудовий рівень гучності, що підтверджується профільними тестами.

Висновки експертів

Фахівці порталу GSMArena називають Motorola Edge 60 універсальним смартфоном без великих вад. Експерти високо оцінили оболонку Hello UI з функцією Smart Connect, яка дає змогу використовувати смартфон у зручному десктопному режимі під час підключення до монітора.

Плюси:

Виключно тонкий і зручний корпус.

Дуже яскравий OLED-екран із підтримкою HDR10+.

Надійний захист рівня IP68/IP69 і MIL-STD-810H.

Гучні та якісні стереодинаміки.

Зручний користувацький інтерфейс.

Мінуси:

Процесор поступається деяким конкурентам у цій ціновій категорії.

Відсутня підтримка бездротового заряджання.

Постобробка фотографій іноді працює нестабільно.

Немає функції постійно ввімкненого екрана (Always On Display).

Дизайн Motorola Edge 60 Фото: gsmarena.com

Відгуки покупців в Україні

Українські користувачі на платформі Rozetka залишають переважно позитивні оцінки. Покупці в захваті від стильного дизайну, відтінків корпусу та якісного заокругленого екрана. Власники хвалять гучні динаміки, стабільну автономність і спритну роботу системи.

Багато хто відзначає відмінні можливості камери під час повсякденної зйомки портретів і природи. Головним розчаруванням для деяких покупців стала відсутність зарядного блоку в заводській комплектації.

Ціна Motorola Edge 60 12/256GB в Україні — 14 999 грн.

