Надежный и быстрый смартфон на 2026 год: какая модель Motorola бьет рекорды продаж (фото)

Motorola Edge 60 оказался крайне удачной моделью среди аппаратов среднего класса у этого бренда. Рассказываем, чем хорош смартфон на практике, приводим плюсы и минусы по результатам тестов.

Телефон привлекает внимание тонким корпусом, ярким экраном и хорошей камерой. Фокус собрал детальные технические характеристики гаджета, выводы профильных экспертов и отзывы покупателей.

Дизайн и дисплей

Аппарат получил весьма изящный и легкий корпус. Вес Motorola Edge 60 составляет 179 граммов при толщине 7,9 мм. Задняя панель выполнена из приятного на ощупь материала, имитирующего кожу. Устройство надежно защищено от воды и пыли по максимальным стандартам IP68 и IP69. Корпус также прошел сертификацию MIL-STD-810H, что подтверждает стойкость к падениям.

Спереди установлен 6,67-дюймовый P-OLED дисплей с разрешением 2712x1220 пикселей. Матрица поддерживает частоту обновления 120 Гц и отображает 1 миллиард оттенков (10 бит). Пиковая яркость достигает внушительных 4500 нит, что гарантирует отличную читаемость даже под прямыми солнечными лучами. Экран защищен прочным стеклом Gorilla Glass 7i.

Відео дня

Дисплей Motorola Edge 60 Фото: gsmarena.com

Процессор и автономность

За производительность отвечает 4-нм чипсет MediaTek Dimensity 7300. Это проверенное решение среднего уровня, которое стабильно справляется с повседневными задачами. Результат Motorola Edge 60 в AnTuTu — 661 808, что неплохо для этого ценового диапазона, хотя на сверхтяжелый гейминг железо не рассчитано. Смартфон комплектуется 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ (стандарт UFS 2.2). Присутствует слот для расширения памяти картами microSD. Из коробки поставляется с ОС Android 15. Производитель обещает выпуск трех крупных обновлений платформы (до Android 18 включительно).

Батарея имеет емкость 5200 мАч. В смешанных тестах автономности телефон показал достойный результат — 13,5 часов активного использования. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 68 Вт.

Motorola Edge 60 в темно-синем цвете Фото: Future

Камеры и звук

Основной блок камер включает в себя три модуля. Главный 50-мегапиксельный сенсор оснащен оптической стабилизацией изображения (OIS). Его дополняют телеобъектив на 10 Мп (также с OIS и 3-кратным оптическим зумом) и 50-Мп широкоугольная камера. В целом столь обширный набор фотосенсоров весьма нечасто встречается в этом классе. Да и общее качество, судя по отзывам, людям нравится. Для селфи предусмотрен 50-мегапиксельный фронтальный датчик. Смартфон записывает видео в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду.

За звук отвечают стереодинамики с поддержкой технологии Dolby Atmos. Аудиосистема демонстрирует превосходный уровень громкости, что подтверждается профильными тестами.

Выводы экспертов

Специалисты портала GSMArena называют Motorola Edge 60 универсальным смартфоном без больших изъянов. Эксперты высоко оценили оболочку Hello UI с функцией Smart Connect, которая позволяет использовать смартфон в удобном десктопном режиме при подключении к монитору.

Плюсы:

Исключительно тонкий и удобный корпус.

Очень яркий OLED-экран с поддержкой HDR10+.

Надежная защита уровня IP68/IP69 и MIL-STD-810H.

Громкие и качественные стереодинамики.

Удобный пользовательский интерфейс.

Минусы:

Процессор уступает некоторым конкурентам в этой ценовой категории.

Отсутствует поддержка беспроводной зарядки.

Постобработка фотографий иногда работает нестабильно.

Нет функции постоянно включенного экрана (Always On Display).

Дизайн Motorola Edge 60 Фото: gsmarena.com

Отзывы покупателей в Украине

Украинские пользователи на платформе Rozetka оставляют преимущественно положительные оценки. Покупатели в восторге от стильного дизайна, оттенков корпуса и качественного закругленного экрана. Владельцы хвалят громкие динамики, стабильную автономность и шуструю работу системы.

Многие отмечают отличные возможности камеры при повседневной съемке портретов и природы. Главным разочарованием для некоторых покупателей стало отсутствие зарядного блока в заводской комплектации.

Цена Motorola Edge 60 12/256GB в Украине — 14 999 грн.

Ранее сообщалось, что бюджетный флагман Xiaomi с мощной камерой рассекречен до анонса.

Также Фокус писал про телефон флагманского уровня с доступной ценой.