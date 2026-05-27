HyperOS 4 для смартфонов Xiaomi удивит мощной функцией ИИ: все, что известно про апдейт

Xiaomi подтвердила скорый релиз новой версии фирменной прошивки. HyperOS 4 могут показать уже этим летом.

Во время раскрытия финансовых результатов за первый квартал 2026-го бренд анонсировал свежее обновление ПО, пишет Gizmochina.

Что нового в HyperOS 4

Поскольку отчет не был посвящен конкретно оболочке, у нас пока есть только пара общих заявлений. Президент Xiaomi Лу Вейбинг назвал искусственный интеллект главным аспектом мобильной отрасли в будущем. Как ожидается, ключевым новшеством будущей ОС станет глубокая интеграция автономного помощника miclaw. Этот алгоритм способен самостоятельно выполнять комплексные задачи, взаимодействуя с системными функциями и приложениями.

По сути, Xiaomi готовит фирменный аналог Gemini Intelligence — ИИ-агента, который автоматизирует рутинные действия, выполняя их по голосовой команде. Нередко все подобные фишки, завязанные на нейросетях и экосистеме Xiaomi, остаются эксклюзивом для Китая. Так что пока сложно сказать, чего ждать пользователям глобальной версии HyperOS.

Неофициальное лого HyperOS 4 Фото: gizmochina.com

Официально, к слову, апдейт пока не назвали HyperOS 4, но логично предположить, что речь идет о следующей крупной сборке после актуальной HyperOS 3. Разработчики также намерены перевести часть программного фреймворка на архитектуру собственной разработки. При этом компания сохранит поддержку базовых сервисов Android. Такое компромиссное решение позволит внедрить новые технологии и избежать проблем с совместимостью мобильного софта.

В целом, помимо ИИ, можно по традиции ждать различных оптимизаций и более свежего интерфейса. HyperOS 4 должна будет базироваться на Android 17, поэтому основные нововведения оттуда тоже появятся.

Финансовые успехи Xiaomi

Во время отчета Xiaomi раскрыла текущие показатели бизнеса. Квартальная выручка корпорации достигла 99,1 миллиарда юаней, а скорректированная чистая прибыль составила 6,1 миллиарда. Бренд удерживает позиции в тройке мировых лидеров по поставкам смартфонов уже 23 квартала подряд.

Производитель продолжает успешную экспансию в премиальный ценовой сегмент. Глобальная средняя цена проданного смартфона Xiaomi выросла на 8,2%, достигнув нового исторического рекорда. На внутреннем рынке Китая доля продаж флагманских устройств составила 23,5%.

