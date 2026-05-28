Сколько оперативной памяти на самом деле нужно вашему телефону в 2026 году: ответ экспертов

Для нормальной работы вашего смартфона вполне достаточно 6 ГБ. Но чтобы воспользоваться новыми функциями от Google необходимо больше.

Долгие годы считалось, что 4 ГБ оперативно памяти в телефоне — это нормально, 6 ГБ — хорошо, 8 ГБ – отлично. Если оперативной памяти больше, то это еще лучше. Однако ситуация меняется. Благодаря новым встроенным функциям ИИ и требованиям Google к аппаратному обеспечению для их работы, в 2026 году необходимо 12 ГБ оперативной памяти, говорят эксперты. Об этом пишет Gizmochina.

Для чего нужна оперативная память в телефоне?

Оперативная память (RAM) — это кратковременное рабочее пространство вашего телефона. Именно здесь находятся ваши приложения, вкладки и процессы во время их работы. Больший объем оперативной памяти означает, что больше процессов могут оставаться активными одновременно, не требуя от телефона их перезапуска.

Відео дня

Для повседневного использования вполне достаточно 8 ГБ оперативной памяти для большинства пользователей в 2026 году. Вы можете запускать приложения, хорошо работать в многозадачном режиме, делать качественные фотографии. Минимальное требование Google к оперативной памяти для полноценной работы сервисов Android теперь составляет 6 ГБ.

Почему в 2026 году нужно 12 ГБ оперативной памяти на телефоне?

Недавно компания представила Gemini Intelligence. Это не то приложение ИИ Gemini, которое у вас установлено на телефоне. Это новый уровень ИИ от Google, который включает в себя разные функции, требующие много оперативной памяти. Дело в том, что все данные обрабатываются на вашем устройстве, а не отправляются в облако. Это хорошо для конфиденциальности и скорости. Но запуск эффективной модели ИИ на устройстве требует значительных ресурсов.

Согласно заявлению Google, для работы Gemini Intelligence вашему телефону необходимы 12 ГБ оперативной памяти и это больше, чем почти у всех Android-смартфонов среднего класса на рынке. Также на телефоне должна работать последняя версия модели ИИ от Google — Gemini Nano v3. Она обеспечивает быструю работу встроенных функций искусственного интеллекта без отправки данных в облако. Но есть одна проблема. Даже некоторые дорогие телефоны 2025 года выпуска, стоимостью более 1000 долларов, не имеют Gemini Nano v3, а работают с Gemini Nano v2.

Будет ли Google выпускать Gemini Nano v3 для этих устройств через обновление программного обеспечения, пока неясно.

Какие телефоны действительно подходят для работы Gemini Intelligence?

Список телефонов, подтвержденных для поддержки Gemini Nano v3 и Gemini Intelligence, в значительной степени состоит из моделей, выпущенных в 2026 году. Вот список, подтвержденный на данный момент:

Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold (кроме Pixel 10a с 8 ГБ памяти);

Samsung Galaxy S26, S26+, S26 Ultra;

Samsung Galaxy Z Fold 8 и Z Flip 8;

OnePlus 15 и 15R;

Motorola Signature;

Honor Magic 8 Pro;

iQOO 15;

Realme GT 7T;

OPPO Find X9, Find X9 Pro, Find X8, Find X8 Pro и несколько моделей серий Reno 14 и 15;

Vivo X200 и X300;

Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 15, Xiaomi 15T, Xiaomi 15 Ultra;

А что насчет iPhone?

Ситуация с Apple немного проще. Apple Intelligence требует 8 ГБ оперативной памяти, а это значит, что все iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max и все модели, выпущенные после них, соответствуют требованиям. Стандартные линейки iPhone 16 и iPhone 17 также отвечают этим требованиям.

Напоминаем, что Apple готовит топовый MacBook Ultra: топ-5 особенностей нового ноутбука.

Также Фокус писал о том, что HyperOS 4 для смартфонов Xiaomi удивит мощной функцией ИИ.