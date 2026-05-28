LG ведет переговоры о возможной продаже своего ТВ-бизнеса компании Hisense

Компания LG Electronics, возможно, собирается продать свое производство телевизоров китайскому конкуренту. Эксперты считают, что это может быть связано с усилением конкуренции на мировом рынке телевизоров.

Издание EBN из Южной Кореи поделилось очередным инсайдом о технологических корпорациях своей страны. На этот раз речь идет о компании LG Electronics. Утверждается, что корейская компания недавно провела переговоры в Пекине с китайской компанией Hisense о потенциальной продаже телевизионного подразделения LG. Хотя эта сделка не подтверждена, и LG, как сообщается, отрицает, что ведутся активные переговоры о продаже, сообщение вызвало много дискуссий о будущем ТВ-бизнеса LG, пишет Gizmochina.

LG остается одним из самых узнаваемых брендов телевизоров в мире, особенно в премиальном сегменте OLED. В то же время на более широком рынке телевизоров за последние несколько лет произошли значительные изменения. Такие китайские бренды, как Hisense и TCL, активно завоевывают рынок и составляют конкуренцию более известным брендам за счет более низкой цены. Одним из преимуществ китайский производителей является то, что они постоянно улучшают качество своих телевизоров и их функциональные возможности.

Как показывают исследования, доля LG на рынке телевизоров в мире составляет 10-11%, но китайские бренды продолжают улучшать свое положение. По словам экспертов, это происходит на фоне того, что рентабельность производства телевизоров остается довольно низкой.

У LG Electronics есть еще одна проблема. LG Display постепенно отказывается от производства больших LCD-панелей. Это уже снизило некоторые преимущества вертикальной интеграции, которыми ранее обладала LG Electronics, особенно в отношении закупки панелей и производственных затрат.

Доля LG на рынке телевизоров в мире составляет 10-11%, но китайские бренды продолжают улучшать свое положение

Несмотря на то, что LG остается лидером в сегменте OLED-телевизоров, поддерживать прибыльность в более широком ассортименте телевизоров стало сложнее, считают эксперты.

Подразделение LG Media and Entertainment Solutions, в которое входит ТВ-бизнес LG Electronics, по сообщениям, показало плохой уровень прибыльности в 2025 году. Операционная маржа составила всего 1-2%.

Покупка ТВ-бизнеса LG для компании Hisense очевидно имела бы огромное значение. Компания быстро расширялась за последние годы стала гораздо более заметной на мировом рынке телевизоров. И это касается не толок бюджетного сегмента, но и сегментов Mini-LED и премиум.

Важно отметить, что сообщение о возможной продаже ТВ-бизнеса LG китайской компании Hisense пока что является лишь слухами. Нет подтверждения, что LG действительно планирует продать этот бизнес. Также важно понимать, что компании часто проводят предварительные переговоры, которые ни к чему не приводят.

Эксперты отмечают, что индустрия производства телевизоров кардинально изменилась за последние годы. Даже давно известные бренды сталкиваются с растущим давлением, поскольку конкуренция в цене растет, а потребители все чаще выбирают телевизоры, которые лучше всего соответствуют соотношению цены и качества.

