Забудьте об OLED: эксперт назвал преимущества более дешевых телевизоров Mini-LED (фото)

Технология Mini-LED может быть лучшим выбором, чем OLED, особенно когда речь идет о соотношении цены и качества телевизора.

О ключевых преимуществах телевизоров, оснащенных дисплеями Mini-LED, рассказал эксперт портала TechRadar Джеймс Дэвидсон.

Яркость

Телевизор Mini-LED Фото: Future

Хотя OLED-телевизоры становятся все ярче, Mini-LED всегда будут иметь преимущество в плане яркости, особенно когда речь идет о всем экране. Если флагман LG G6 OLED достигает яркости 387 нит в режиме HDR на весь экран, то Hisense U75Q Mini-LED предлагает почти втрое большую яркость — 887 нит.

Важно

Какой Mini LED телевизор выбрать: эксперт сравнил TCL X11L и Hisense U8QG (фото)

В стандартном режиме LG G6 показал пиковую яркость HDR 2524 нит. Это хороший результат, однако его превосходят даже Mini-LED дисплеи среднего класса. Так, прошлогодний Hisense U75QG достиг 3372 нит в том же стандартном режиме.

Відео дня

Пиковая яркость существенно влияет на яркие участки на экране, такие как солнце на горизонте, придавая им большую выразительность. В свою очередь яркость полноэкранного режима важна, когда дело доходит до ярко освещенных комнат.

Отблески

Hisense U75Q Фото: TechRadar

В комнатах с ярким освещением многие телевизоры сталкиваются с бликами, которые портят впечатление от просмотра. Некоторые OLED-телевизоры, такие как Samsung S95F с матовым дисплеем, имеют эффективное антибликовое покрытие, однако большинство OLED-экранов все еще имеют трудности.

В свою очередь даже недорогие Mini-LED телевизоры довольно хорошо справляются с бликами. Это обусловлено высокой яркостью, поскольку видимость бликов зависит от того, является ли свет, проходящий сквозь экран, ярче отражающегося.

Цена

LG C5 Фото: Tom's Guide

Несмотря на ряд преимуществ OLED-телевизоров, они обычно стоят достаточно дорого. Даже модели среднего класса, такие как прошлогодний 65-дюймовый LG C5, стоит от 1399 долларов (около 61 953 грн). Для сравнения, 65-дюймовый Hisense U75Q можно купить примерно на 50% дешевле.

Разница в цене становится более ощутимой с увеличением размера экрана. То же самое касается бюджетных и премиальных моделей. Поэтому тем, кто ищет телевизор высшего класса с большим экраном, однако не хочет переплачивать за технологию OLED, эксперт советует обратить внимание на модели Mini-LED.

Напомним, телевизоры LG C6 и LG B6 предлагают приличное качество изображения за меньшую цену, чем флагманские модели.

Фокус также сообщал, что Samsung S90F OLED, Hisense U65QF и Hisense U75QG продемонстрировали лучшие игровые возможности в своих ценовых сегментах.