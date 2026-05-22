Более дешевые телевизоры LG отличного качества: названы 2 альтернативы флагманам на 2026 год (фото)

OLED-телевизоры LG являются одними из лучших, однако такие флагманы, как LG G6 или W6 Wallpaper стоят очень дорого. Зато LG C6 и LG B6 предлагают приличное качество изображения за значительно меньшую цену.

Эксперты портала Tom's Guide провели тестирование телевизоров LG C6 и его более дешевой версии LG B6, чтобы определить, какой телевизор стоит купить в 2026 году.

В чем лучше LG B6

LG B6 и LG B5 Фото: TechRadar

Когда дело доходит до 4K/HDR контента, LG C6 ярче и точнее в цветопередаче, чем B6. Однако в формате HD/SDR именно B6 предлагает лучшую точность передачи цветов в HD/SDR сразу после установки.

В стандартном режиме эксперты измерили значение Delta-E для LG C6 на уровне 11,7387, что является относительно высокой цифрой. У LG B6 этот показатель был заметно ниже — 10,5796.

Однако тем, кому действительно важна точность цвета, эксперты рекомендуют перевести оба телевизора в режим Filmmaker. В этом режиме LG B6 лидирует во время тестов (1.0362 против 1.617), хотя эту разницу тяжело увидеть невооруженным глазом.

Цена LG B6 — 1999 долларов за 65-дюймовый экран.

Какие преимущества у LG C6

LG C6 Фото: tomsguide.com

Несмотря на вышеупомянутые плюсы LG B6, модель LG C6 все еще лучше большинства категорий. Тесты показали, что телевизор LG C6 имеет более широкую цветовую гамму и яркий дисплей в целом.

Более высокая яркость делает LG C6 более разумным выбором для тех, кто собирается разместить телевизор в комнате с ярким дневным светом. Эксперты также предполагают, что C6 будет лучше масштабировать видео с HD до 4K и справляться с цветными полосами благодаря своему мощному процессору.

Цена LG C6 — 2 699 долларов за 65-дюймовый экран.

